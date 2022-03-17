Türkiye Gazetesi

İrlanda Başbakanı Michael Martin ile Oval Ofis'te çevrim içi gerçekleştirdiği görüşme öncesi basına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de konuştu. Yaşananları "Putin'in zalimlikleri" olarak nitelendiren Biden, "Askerlerinin Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı" dedi.

"DÜNYANIN DAHA ÇOK BİRLİĞE İHTİYACI VAR"

Martin ile bugün yüz yüze görüşme planları olduğunu ancak Martin'in Kovid-19 testinin dün gece pozitif çıkması nedeniyle görüşmeyi çevrim içi yapma kararı aldıklarını aktaran Biden, İrlanda Başbakanı'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Biden, görüşmede Martin'in, İrlandalıların ulusal günü olan Aziz Patrick Günü'nü de kutladı.

Görüşmeyi tüm dünyanın daha çok birliğe ihtiyaç duyduğu bir zamanda gerçekleştirdiklerini kaydeden Biden, "Putin'in zalimlikleri ve askerlerinin Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı." dedi.

Biden, İrlanda'nın dünya sahnesindeki yerinin önemine dikkati çekerek, İrlanda'nın Putin yönetimine uyguladığı yaptırımların da önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan Biden, ABD'nin, Kuzey İrlanda'da Katolik ayrılıkçılar ve İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren Belfast Anlaşması'na (Hayırlı Cuma Anlaşması) desteğinin sürdüğünü de dile getirdi.

Biden'ın 'Putin savaş suçlusu' çıkışına Rusya'dan sert tepki Biden'in Ruusya Devlet Başkanı Putin için sarf ettiği "savaş suçlusu" söylemi sonrası açıklama yapan Rusya, "Bombaları dünya çapında yüz binlerce insanı öldüren devlet başkanının bu tür söylemleri kabul edilemez ve affedilemez" sözleriyle tepki gösterdi.

Biden: Putin bir savaş suçlusu ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "O bir savaş suçlusu" ifadesini kullandı.

Kremlin açıkladı: Putin ve Zelenskiy bir araya gelebilir! Ukrayna savaşına ilişkin konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmek için değil, varılan anlaşmaları düzeltmek için bir araya gelebileceğini belirtti.