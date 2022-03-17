Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında 22. gün geride kaldı. Çatışmaların şiddetinin boyutu her geçen gün artarken Rus saldırısı altındaki Mariupol'den kötü haber geldi. Şehrin belediye başkanı, "Şehrin yüzde 90’ı Ruslar tarafından yok edildi" dedi.

"POLİSLERİMİZİ VURUYORLAR, YAKITIMIZ TÜKENİYOR"

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 22 gündür devam ediyor. Rus bombardımanı altında olan Mariupol şehrindeki yıkımın çok büyük olduğu belirtildi. Mariopol Belediye Başkanı Yardımcısı Sergey Orlov yaptığı açıklamada, şehrin yüzde 90’ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu ifade ederek, “Polislerimizi vuruyorlar, yakıtımız tükeniyor. Fabrikalar çalışmıyor, metal fabrikası tamamen yol edildi. Şehrin yüzde 90’ı Ruslar tarafından yok edildi" dedi.

Ukrayna: Mariupol'de 2 bin 500 sivil hayatını kaybetti Ukrayna, Rus birliklerinin Mariupol'de düzenlediği saldırılar sonucu 2 bin 500 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba acı bilançoyu açıkladı: Mariupol'de 12 günde 1582 sivil öldü Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya'nın kuşattığı liman kenti Mariupol'de gerçekleşen saldırılarda 12 günde 1582 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Mariupol'da 11 saatlik geçici ateşkes Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 11. gününde de devame diyor. Rus güçleri, başkent Kiev'e doğru olan yolları ve yerleşim yerlerini bombalayarak ilerlemeye çalışıyor. Mariupol kentinde insani koridorların açılması için Rusya ile kararlaştırılan 11 saatlik geçiçi ateşkes başladı. Diğer taraftan, BM Ukrayna'da 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.

Ukrayna'da Mariupol Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Mariupol Emniyet Müdürlüğüne saldıran ayrılıkçılardan 20'ye yakınının öldürüldüğünü, 4'ünün ise yakalandığını belirtti.

Mariupol'de yönetim binası Rusya yanlısı grupların elinde Mariupol kentinde yönetim binası Rusya yanlısı grupların elinde bulunuyor.