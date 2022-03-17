Türkiye Gazetesi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşın başlamasından bu yana yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. "Ukrayna halkının Rus işgaline karşı kahramanca direnişinin 22. günü bitiyor" diyen Genelkurmay Başkanlığı, şu açıklamaları yaptı: Ukrayna topraklarına giren Rus askeri birlikleri, saldırı imkanlarını önemli ölçüde kaybetti ve her yönde durduruldular. Düşmanın lojistikle ilgili önemli problemleri var, kayıplar vermeye devam ediyor.

"RUS ASKERLERİ SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR"

Rus Silahlı Kuvvetlerinin 4. Ordusunun 960. Saldırı Havacılık Alayı'nın havacılık birimleri önemli kayıplara uğradı. Ukraynalı askerler, Rusya'nın Batı Askeri Bölgesi'nin 252. Motorlu Tüfek Alayı birimlerine Harkiv bölgesinde önemli zaiyet verdirdi. Rus askerler, yerel insanlara yönelik savaş suçu işlemeyi sürdürüyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye'ye minnettarız Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin gösterdiği dayanışmanın sarsılmaz nitelikte olduğunu açıkladı.

Ukrayna'dan dikkat çeken iddia: Kremlin Esed rejiminin birliklerini savaşa dahil etmek istiyor Ukrayna, Kremlin'in, Esed rejiminin birliklerini savaşa dahil etmek istediğini öne sürdü.

Biden ‘Putin'in zalimlikleri’ diye nitelendirip açıkladı: Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı ABD Başkanı Biden, dünyanın şu anda her zamankinden daha çok birlik olmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, Putin'in zalimlikleri ve askerlerinin Ukrayna'da yaptıklarının insanlık dışı olduğunu ifade etti.