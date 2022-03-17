Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin bilgi verdi. bu süreçle ilgili bazı asılsız haberleri ortaya çıkarmaya çalışıldığını belirterek, "Yalanlarınızı savaş halindeki bir ülkede yaymayın." sözleriyle sert çıktı.

"MÜZAKERELER ZOR, TARAFLARIN POZİSYONLARI FARKLI"

Podolyak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile devam eden müzakerelere katılmayan bazı kişilerin (Ukrayna tarafından) bu süreçle ilgili bazı asılsız haberleri ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, "Yalanlarınızı savaş halindeki bir ülkede yaymayın." ifadesine yer verdi.

Müzakerelere değinen Podolyak, "Müzakereler zor, tarafların pozisyonları farklı. Bizim için temel konular dokunulmazdır." ifadesini kullandı.

Lavrov'dan müzakere açıklaması: Uzlaşma için umut var Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov barış görüşmelerinin kolay olmadığını ancak uzlaşma için umut olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 5’inci tur sona erdi: Uzlaşma sağlanabilir Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin 5’inci turu sona ermeinin ardından Ukrayna'dan yapılan açıklamada, ılımlı mesajlar geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, görüşmelerde uzlaşmanın sağlanabileceğini belirtti.

Kremlin'den müzakere açıklaması: Olumlu gidiyor Rusya-Ukrayna arasında müzakereler çevrim içi olarak devam ediyor. Müzakerelere yönelik açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Bir şey söylemek için erken ama görüşme olumlu ilerliyor" dedi.

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 4. tur Rusya- Ukrayna arasındaki görüşmelerin 4. turu çevrim içi olarak gerçekleşti.

Rusya-Ukrayna arasında barış müzakereleri çevrim içi yapılıyor Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerden daha önce sonuç alınamadı. İki ülke arasında görüşmelerin çevrim içi olarak devam ettiği bildirildi.