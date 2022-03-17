Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı tğm şiddetiyle devam ederken, işgal altındaki ülkenin başkenti Kiev, yeniden Rus saldırısının hedefine oturdu. Ukrayna Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri Sviatoshynskyi'de depoların olduğu bölgeye saldırı düzenledi. Bombardımanda 2 kişi öldü, bölgede yangın çıktı.

Yanan depolara ilişkin herhangi bir bilgi henüz Ukrayna tarafından verilmedi.

SALDIRILAN BÖLGEDE YANGIN ÇIKTI

Ukrayna Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri Sviatoshynskyi'de depoların olduğu bölgeye saldırı düzenledi. Bombardımanda 2 kişinin hayatını kaybettiği, bölgede ise yangın çıktığı bildirildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Saldırıya ve yanan depolara ilişkin Ukrayna makamlarından daha fazla bilgi verilmedi.

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