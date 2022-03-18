Türkiye Gazetesi

Fransa’nın başkenti Paris’te emekliler sokağa indi. Enflasyon altında ezildiklerini ileri süren emekliler, maaşlarına zam yapılmasını talep etti. Genel İş Sendikası (CGT) ve bazı sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği protestoya, binlerce kişi katıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti tarafından uygulamaya konulan zorunlu kesintiler ile artan enflasyon yüzünden alım gücü düşen emekliler, hayat pahalılığından şikayet ederek, maaşlarına acil zam talebinde bulundu.

MACRON "EN DÜŞÜK MAAŞ BİN 100 AVRO OLACAK" DİYE SÖZ VERMİŞTİ

Kalabalık grup, ellerindeki pankartlar ile Macron’a seçim vaadi olan bin 100 avroluk en düşük emekli aylığını hatırlattı. Daha önce düzenlenen protestolarda hükümet ve Cumhurbaşkanı Macron'a seslerini duyuramadıklarını belirten emekliler, maaşların yeniden düzenlenmesi istedi, sosyal yardımların da aynı şekilde arttırılması talebinde bulundu.

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