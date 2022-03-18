Türkiye Gazetesi

Düzenlenen günlük basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve gazetecilerin sorularını cevaplayan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Rusya yabancı bir ülkeyi işgal ederken, Çin'in buraya herhangi bir şekilde yardım etmesi önemli bir endişe kaynağıdır ve bunun sonucu olur." dedi.

"ÇİN SÖYLEMLERİNDE NET BİR DURUŞ YOK"

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yarın bir telefon görüşmesi yapacağını belirten Psaki, "Bu görüşme, Biden'ın Şi'nin nerede durduğunu değerlendirmesi için bir fırsat. Çin'in söylemlerinde net bir duruş ya da Rusya'ya yönelik net bir kınama yok." ifadelerini kullandı.

Psaki, Çin'in şu anda tutunacağı tavrın tarih kitaplarında hangi tarafta yer alacağını da etkileyeceğini vurguladı.

Çin'in Rusya'ya, Ukrayna'ya saldırıları konusunda yardım etmesine ilişkin endişelerinin yüksek seviyede olduğunun altını çizen Psaki, "Rusya yabancı bir ülkeyi işgal ederken, Çin'in buraya herhangi bir şekilde yardım etmesi önemli bir endişe kaynağıdır ve bunun sonucu olur." dedi.

"RUSYA'NIN YAPTIKLARI AFFEDİLEMEZ"

Psaki, Rusya'nın Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak tanımlamasını "affedilemez ve kabul edilemez" olarak nitelendirmesine ilişkin, "Rusya'nın tüm dünyanın gözü önünde yaptıkları asıl affedilemez olandır." yorumunu yaptı.

Bir gazetecinin, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin sonuçlarını göz önüne alırsak, Biden döneminde İsrail'in Golan tepelerini ilhakını ve Fas'ın Batı Sahra'yı ilhakını tanımasını yeniden gözden geçirme niyetiniz var mı?" sorusuna ise Psaki, "Bu konuda yeni bir gelişme yok." yanıtını verdi.

ABD'den Rusya'ya yaptırım yasası ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Hem Rusya'dan çıkan ABD ve Avrupalılar hem de Ruslar yatırıma geliyor 4 saatlik uçuşlar 1,3 milyarlık nüfusa ulaşma imkânı Türkiye’nin cazibesini artırdı. Hem Rusya’yı terk eden ABD ve Avrupalı yatırımcılar hem de bu ülkelerin dışladığı Rus zenginler Türkiye’de yatırım için harekete geçti. İmzalar atıldı, gayrimenkul alımı hızlandı...

ABD Başkanı Biden kararı imzaladı: Ukrayna'ya çok güçlü destek ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya yönelik 800 milyon dolarlık yeni savunma yardımının detaylarını açıklayarak, söz konusu yardım paketinin tanksavar, uçaksavar ve insansız hava araçlarını (İHA) da kapsadığını belirtti.

ABD Senatosu onayladı: Putin savaş suçlusu ABD Senatosu tarafından kabul edilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak tanımlayan karar tasarısı, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarının soruşturulmasını öngörüyor.