Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken ülkeden tahliye işlemleri de hızla sürüyor. Dışişleri Bakanlığı bugüne kadar 15 binden fazla Türk vatandaşının ülkeden çıkarıldığını belirtti. Ukrayna’da turizm hizmeti veren şirketler ise tüm hızıyla sınıra insan taşımaya devam ediyor. Ülkenin en büyük Türk turizm şirketlerinden biri olan Air Transfer Linens’in sahibi Fatih Sezgin, bugüne kadar 2.500 insanı sağlıklı bir şekilde sınıra taşıdıklarını söyledi.

Savaşın başladığı günden bu yana, bakanlık yetkilileri ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirterek “Ukrayna’da birçok turizm şirketi kapandı. Kalanlar ise bizim gibi transfer yapıyorlar. Turizm ile ilgili olumlu bir cümle kurmak imkânsız. Türkiye’ye tatil için gelmeyi planlayan Ukraynalı turistlerin yüzde 80’inde iptal söz konusu. Şu an yalnızca savaş bölgesinden insan tahliyesi için çalışıyoruz” dedi. Ukrayna’nın tahliye süreci boyunca en iyi Türklerin organize olduğunu söyleyen Sezgin “Hem lojistik hem de insani yardım olarak savaşta en iyi Türkler organize oldu. Asıl konu savaş başlamadan ülkeyi terk edenler değil, savaşın ortasında kalanları transfer etmekti” diye konuştu.

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Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'dan 13 bin Türk vatandaşı tahliye edildi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan bugüne kadar 13 bin 120 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.