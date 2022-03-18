Türkiye Gazetesi

24 Şubat'ta Rus lider Vladimir Putin'in verdiği askeri harekat emri ile Ukrayna topraklarında işgal girişimine başlayan Rus ordusu, saldırılarını sürdürüyor. İki tarafın müzakere masalarından sonuç alamaması sonrası Türkiye 'arabulucu' olmak için devreye girerken, Ukrayna'dan bomba sesleri yükselmeye devam ediyor.

"BU HAYATINIZIN EN KÖTÜ KARARI OLACAK"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının 22'nci gününü değerlendirerek, dünyanın en büyük ordularından birine karşı ülkeyi savunmak için savaştıklarını söyledi.

Rus ordusunun Ukrayna’da başarısız olduğunu ve yeni adımlar atmaya başladığını savunan Zelenskiy, "Rus ordusunun diğer ülkelerden paralı askerler topladığı ve mümkün olduğu kadar fazla genci askerlik hizmetine dahil etmeye çalıştığı bilgisine sahibiz. Bunun da onlara faydalı olmayacağını biliyoruz. Ukrayna topraklarında işgalcilere katılmaya çalışan herkesi uyarıyorum. Bu hayatınızın en kötü kararı olacak. Uzun bir hayat size teklif edilen paradan daha iyidir" dedi.

"Cesur savunucularımız, düşmanın baskı yaptığı tüm kilit alanlarda tutunmaya devam ediyor ve her saldırıya karşılık veriyor" diyen Zelenskiy, "İşgalcilerin barışçıl şehirlerimize ve insanlarımıza her darbesinde yeni Rus askerleri esir alındı. Bunlar arasında Rusya'ya dönmeyi reddedenler de var" dedi.

"CENAZELERİ ALMAYA KİM GELDİ?"

Rus ordusunun ölen Rus askerlerini almadığını iddia eden Zelenskiy, “Rusya tarafından adı bile geçmeyen birçok kişi var. Almaya bile çalışmıyorlar. Esaret altında ve hayatta olmamalarına rağmen cenazeleri almaya kim geldi? Oğlunun Ukrayna'ya karşı savaşa gönderildiğini bilen her anne, oğlunun nerede olduğunu kontrol etmelidir. Özellikle de çocuklarının öldüğü söylenen çocuklarına ulaşamayanlar. İnternet üzerinden bulabileceğiniz ve çocuğunuza ne olduğunu öğrenebileceğiniz numaralar var. Binlerce tutsağı alacak halimiz yok. 13 bin veya daha fazla sayıda ölen Rus askerlerine ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Biz bu savaşı istemedik. Biz sadece barış istiyoruz ve çocuklarınızı, gücünüzden korktuğunuzdan daha fazla sevmenizi istiyoruz" diyerek Rus halkına mesaj gönderdi.

EKONOMİDE YENİ KARARLAR

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında sürdürülen müzakerelere de değinen Zelenskiy, "Müzakere taktiklerimizle ilgili henüz konuşma zamanı değil. Devletimizin, irademizin, barışın, egemenliğin, toprak bütünlüğünün müzakereleri. Sessizce çalışmak, televizyon, radyo ve Facebook’tan daha doğru” ifadelerini kulandı.

Zelenskiy Ukrayna’da ekonomiye yönelik yeni kararlar alacaklarını, bu yönde Ukrayna parlamentosunun bugün toplanacağını belirtti.

Sahte mesaj Ukrayna'yı karıştırdı: Zelenski'den 'Teslim olun' çağrısı Ukrayna'da sular durulmuyor... Dünyanın dört bir yanındaki bilgisayar korsanları Rus medya organlarını ve devlet internet sitelerin hacklerken, Ruslardan karşı bir hamle geldi. Ukraine 24 kanalı hacklendi, Zelenski'nin ağzından verilen sahte "Teslim olun" mesajı ülkeyi karıştırdı.

Zelenskiy 'Önceliklerim net' dedi, şartlarını tek tek sıraladı Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi sonrası dört kere müzakere masasında bir araya gelen taraflar herhangi bir anlaşma sağlayamazken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy müzakerelerde önceliklerini açıkladı, Rus askerlere seslenerek "Silahını bırakan her Rus askeri, bir şans elde edecek. Hayatta kalma şansı. Silahlarınızı bırakın. Bu, savaş alanında, bizim topraklarımızda ölmekten iyidir" dedi.