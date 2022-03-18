Türkiye Gazetesi

Gizemi, tarihi ve görkemli yapısı ile Mısır Piramitleri'nde her geçen gün şaşırtan keşifler yapılıyor. Dünyanın en gizemli yapıları arasında yer alan ve hala keşfedilmemiş birçok gizemli yerleri olduğu düşünülen Mısır Piramitleri'nde duyanları heyecenlandıracak bir keşif yapıldı.

Araştırmacılar, piramitlerde gizlenmiş iki hükümdar mezarı olabileceğini düşünüyor ve bu mezarların, piramitlerin sırrına ilişkin de önemli bilgilere ışık tutacağı tahmin ediliyor.

ODALARA GİRİLEMİYOR

Piramitlerde çalışma sürdüren kazı ekibi, daha önce eşi benzerine rastlanmayan bir keşfe imza attı. Buna göre piramitlerde çok önemli iki hükümdarın mezarı olabilecek gizli odalar keşfedildi. Ancak şu anda odalara girilemiyor.

ELLERİNDEKİ TEKNOLOJİ YETERLİ DEĞİL

Kazı ekibi, mezarların ortaya çıkarılabilmesi için yeni teknolojiye ihtiyaç duyduklarını ve ellerindeki teknolojinin mezarları ortaya çıkarmak için yeterli olmadığını belirtti.

IŞIK TUTACAK

Bu odaların nasıl gizlendiğinin ortaya çıkarılması da Mısır Piramitleri'ne ilişkin sırrı ortaya çıkarmış olacak. Meraklıları, bölgeden gelecek haberlere kilitlenmiş durumda.

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