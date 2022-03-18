Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi devam ederken, daha önce müzakere süreçlerinden barış kararı alınamadı. Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin ile telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı.

Görüşmeye ilişkin detaylarda Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yüz yüze görüşebileceğini söyledi ve savaşın sona ermesi için 4 talebi olduğu aktarıldı.

Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yüz yüze görüşebileceğini söyledi ve savaşın sona ermesi için 4 talebi olduğu aktarıldı.

Rus liderin aktardığı talepler arasında Ukrayna’nın tarafsızlığını garanti etmesi gibi kabul edilebilir maddelerin yanında Ukrayna’nı kabul edemeyeceği ülkenin doğusunun teslimi gibi maddelerin de yer aldığı öğrenildi.

PUTİN ZELENSKİ İLE GÖRÜŞEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

BBC’nin edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında yapılan görüşmeye göre, Putin, Zelenski ile yüz yüze görüşebileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın BBC’den John Simpson’a konuştu ve Putin’in Erdoğan’a ilettiği dört talebin üzerinde anlaşılabilir olduğunu aktardı.

"KABUL EDİLEBİLİR TALEPLER"

Bunlar arasında, Ukrayna'nın tarafsızlığını garanti etmesi, NATO'ya üye olmayacağını açıklaması gibi bilinen maddeler bulunuyor. Putin'in ülkenin nazi düşüncesinden arındırılması olarak adlandırdığı bir madde anlaşma talepleri arasında yer alıyor. Bu madde, Ukrayna'da Rusça'nın kullanımının koruma altına alınmasını kapsıyor.

PUTİN DOĞU UKRAYNA’NIN BİR BÖLÜMÜNÜ İSTİYOR

Ancak Simpson bu maddeler sonrasında tartışmalı talepler geldiğini aktarıyor. Buna göre, Putin Doğu Ukrayna'nın bir bölümünün Rusya'ya katılmasını ve Zelenski'nin Kırım'ın Rusya toprağı olduğunu kabul etmesini istiyor.

İbrahim Kalın, Putin'in, bunların ancak Zelenski ile yüz yüze konuşarak çözülebileceğini söylediğini de aktarıyor. Türkiye'ye göre, bir anlaşmaya varılabilmesi için daha birkaç hafta geçmesi gerekebilir. Volodimir Zelenski böyle bir görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü: Ankara veya İstanbul'u işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Erdoğan, Putin'le görüşmesinde kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirtti ve bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğine işaret ederek, Putin ile Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara'da misafir etme teklifini yineledi.