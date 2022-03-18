Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin gururu Bayraktar TB2'ler Ukrayna ordusu tarafından da satılan alınmış ve Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta Ukrayna'nın Rus ordusuna karşı kendini savunmasına önemli rol oynamıştı. Ukrayna'da ise SİHA'lara karşı hayranlık oluşmuştu. Öyle ki savaştaki Ukraynalılar bir Türk gördükleri zaman söyledikleri ilk kelime 'Bayraktar' oluyor.

Rusya'nın savaşın 23. gününde bombardımana tuttuğu kentlerde Ukrayna’nın, Türk SİHA’larla kentlerini başarıyla savunmasını dünya konuşmaya devam ederken, SİHA'lar ABD basınında yankı uyandırdı. ABD basını, TB2'lerin başarılı operasyonlara imza attığını kaydederek SİHA'ların belirlenen hedefleri tam isabetle vurduğunu yazdı.

'RUSYA'NIN İLERLEYİŞİNİ YAVAŞLATABİLİR'

Bayraktar TB2'lere övgü dolu sözlerin yer aldığı haberde, tedarik edilen az sayıda TB2 göz önüne alındığında bu durumun dikkat çekici olduğu kaydedilerek "Daha fazla SİHA ve mühimmat sağlamak, tedarik hatlarını engelleme konusunda ve Rusya'nın ilerleyişini yavaşlatmada fark atabilir" ifadeleri kullanıldı.

'HEDEFLERİ BAŞARIYLA VURAN TEK HAVA PLATFORMU'

İnsansız muharebe hava araçları sağlanmasına ilişkin başlık altında Bayraktar TB2'lerin rolünden söz edildi. Ukrayna ordusunun Rusya ile yaşadığı savaşta TB2 SİHA'larla başarılı operasyonlara imza attığı, söz konusu araçların hedefleri başarıyla vuran neredeyse tek hava platformu olduğu kaydedildi.

NATO'YA 6 MADDELİK TAVSİYE

NATO'nun Ukrayna'ya ne şekilde yardım edebileceği 6 maddede belirtildi. Ukraynalı gönüllülerin taşınabilir sistemler kullanmaları için eğitilmesi, sivil siber faaliyetlerin kolaylaştırılması, savaş uçağı sağlanması, gönüllü pilotlara görev verilmesi ve hükümetin devamlılığının desteklenmesi gibi maddelere yer verildi.

Bayraktar TB2 mesajı verdi, Türkiye'ye seslendi: SİHA'larınızı ülkemize konuşlandırırsanız çok seviniriz Türkiye ile Bayraktar TB2'lerin tedariği konusunda görüşmelere devam ettiklerini, ilgili olduklarını ve bu sistemleri kendi semalarında test etmek istediklerini belirten Letonya Savunma Bakanı Pabriks, "Türkiye birkaç aylığına Letonya'ya Bayraktar TB2'ler konuşlandırırsa çok çok memnun oluruz, bu hoş bir destek olur" dedi.

Selçuk Bayraktar duyurdu! Milli havacılık tarihinde bir ilk: Akıncı B TİHA rekora uçtu Selçuk Bayraktar, BAYRAKTAR AKINCI B TİHA'nın bugün gerçekleşen test uçuşunda milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırdığını duyurdu.

Alman basınından Türk SİHA'larına övgü: Umudun silahı bayraktar Alman Bild gazetesi Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşta kullanılan Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) "Bayraktar TB2"leri övdü. Ukrayna'nın savunması Türk teknolojisine güveniyor başlıklı haberde TB2'lerin Rus teçhizatını yok ettiği belirtildi.