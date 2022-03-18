Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Russia Today televizyon kanalına verdiği röportajda, ülkesine yönelik yaptırımları ve Rusya ile Batı arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Ukrayna'ya karşı savaş başlatması nedeniyle Rusya'ya yönelik Batılı ülkelerin yaptırım kararları aldığına dikkati çeken Lavrov, "Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım kararı alındı, bu bir rekordur. Bu, Kuzey Kore ve İran'a yönelik uygulanan yaptırımların neredeyse iki katıdır." dedi.

Batı ülkeleri ile iş birliğinden vazgeçmediklerini belirten Lavrov, "Batı'ya kapılarımızı kapatmıyoruz. Batı, bize kapılarını kapatıyor." dedi.

Batı'nın ülkesine yönelik yaptırımları genişleteceğine işaret eden Lavrov, "Bu yaptırım baskısı devam edecek. Batı, şimdi 5. yaptırım dalgasıyla tehdit ediyor ancak biz buna alıştık. Yaptırımlar her zaman bizi güçlendirdi." diye konuştu.

Lavrov, yaptırımlara karşı ekonomi alanında gerekli önlemleri aldıklarını ve oluşan duruma ayak uydurmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Batılı ortaklara güvenmediklerini söyleyen Lavrov, "Artık sadece kendimize ve yanımızda duracak müttefiklere güvenebiliriz. Bu, jeopolitik bağlamında çıkardığımız sonuçtur." ifadelerini kullandı.

"BATI BİZE KAPILARINI KAPATIYOR"

Batı ülkeleri ile iş birliğinden vazgeçmediklerini belirten Lavrov, "Batı'ya kapılarımızı kapatmıyoruz. Batı, bize kapılarını kapatıyor." dedi.

Lavrov, "Herkesle eşitlik, karşılıklı saygı ve çıkarlar dengesi çerçevesinde iş birliğini sürdürmeye hazırız. Doğudaki ülkeler, söz konusu prensiplere göre hareket etmeye hazır. Yararımız ve meslektaşlarımızın yararı için bu ülkelere şüphesiz karşılık vereceğiz." diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin düzeleceği umudunu paylaşan Lavrov ancak Batı'nın bunu engelleyeceği görüşünü dile getirdi.

Kritik görüşmeden detaylar! Lavrov'dan sıcak karşılama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmesine ilişkin detaylar gündemdeki yerini koruyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu karşılarken sıcaklık gösterdi.

Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinden ilk açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Rusya'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi. Görüşme öncesi kısa bir açıklama yapan bakanlar toplantıda öncelikli konunun Ukrayna krizi olduğunu vurguladı. Lavrov ise yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Ukrayna konusundaki dengeli tutumu çok önemli" dedi.