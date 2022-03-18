Türkiye Gazetesi

Brezilya'daki Amazon ormanlarında 6 yaşındaki Glaco Carvalho Ribeiro ve 8 yaşındaki Gleson Carvalho Ribeiro, 18 Şubat'ta ormanlık alanda kuş avlamak için dolaşmaya çıktıktan sonra kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARINA YAĞMUR ENGELİ

Arama kurtarma ekipleri bir süre bölgede çalışma yaptıktan sonra kardeşleri bulamayınca 24 Şubat'ta çalışmalarını durdururken, bölge sakinleri çocukları aramaya devam etti. Fakat Amazonlar'da yağmur mevsimi başlayınca ormanlık alanda ilerlemek zorlaştığı için arama çalışmaları sonuç vermedi.

Ribeiro kardeşler, evlerinin yaklaşık 6 kilometre uzağında ağaç kesen bir kişi tarafından kaybolduktan 27 gün sonra yani 15 Mart'ta bulundu. Çocuklar ağaç kesme seslerini duyunca bağırmaya başladı ve sesleri takip eden kişi, çocukları güçsüz düşmüş ve aç halde yerde yatarken gördü.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

BBC ve Mirror'dan derlenen habere göre; Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada çocukların yerel bir hastanede tedavi edildiği ve gerekli görülmesi durumunda eyalet merkezine transfer edilebilecekleri belirtildi.

Yerel medyadaki haberlere göre çocuklar kayboldukları süre boyunca yiyecek hiçbir şey bulamadıklarını ve yağmur suyu sayesinde hayatta kaldıklarını söyledi.

Kayıp olarak aranıyordu 30 saat sonra acı haber geldi Düzce'de kayıp olarak aranan şahıs, 30 saat sonra bir tırın içinde ölü olarak bulundu.