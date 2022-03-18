Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü Alman gazetesi Bild tarafından gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya göre; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin'e gitmek üzere uçağa bindi. Fakat uçak varış noktasına ulaşamadan, 2 bin 800 km yol gittikten sonra Rusya'ya geri döndü. Lavrov'un neden geri döndüğü büyük merak konusu olurken, Alman basını bunun iki nedeninin olabileceğini yazdı. Habere göre; ya Pekin yönetimi kabul etmedi ya da Rus lider Putin geri dönmesi yönünde talimat verdi.

LAVROV'UN KISA SÜREN YOLCULUĞUNUN SEBEBİ NE?

Bild, Rus bakanın Çinli yetkililerle görüşmek üzere büyük bir Rus heyetiyle uçağa bindiği ancak uçağın Pekin'e inmek yerine Moskova'ya geri döndüğü aktardı. Lavrov'un da içerisinde olduğu uçağın 2 bin 800 kilometre yol kat ettikten sonra Moskova'nın Sheremetyevo havaalanına indiği belirtildi.

Peki Lavrov'un uçağı onca yol kat ettikten sonra neden geri döndü? Bild'e göre bunun iki nedeni olabilir: Ya Pekin yönetimi Lavrov'u kabul etmek istemedi ya da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lavrov'a geri dönmesini emretti.

Rusya'nın işgali sonrası Moskova ve Pekin yönetimlerinin ilişkileri de zorlu bir döneme girdi. ABD'nin sık sık gözdağı verdiği Çin savaşta taraf olmayacağını dile getirdi. Bununla birlikte Moskova yönetiminin son günlerde Çin'den askeri ve ekonomik yardım talep ettiği öne sürüldü, ancak her iki ülkedeki yetkililer iddiaları yalanladiç

İKİ İHTİMAL GÖZE ÇARPIYOR

Dün ise Çin'in Ukrayna büyükelçisi, Pekin yönetiminin işgale destek olmayacağını açıkladı. Daha önce de Çin'den yapılan açıklamalarda 'Savaşa karşıyız' ifadeleri kullanılmıştı. Alman Bild gazetesi, Pekin yönetiminin Rusya'yı aktif olarak desteklemediğini hatırlatarak, Lavrov'un geri çevrilmiş olabileceğini öne sürdü.

Diğer bir ihtimal ise ortalık yangın yeriyken Putin'in Lavrov'un Çin'e gitmesini uygun bulmayarak onu geri çağırmış olması. Tüm dünya bu sorulara yanıt ararken, bugün Lavrov Bild'in iddialarını reddetti ve uçağının geri dönmüş olduğu iddiasını yalanladı. Ancak Rusya'nın bu açıklamasına rağmen, dünyanın gözü kulağı Çin'den gelen açıklamalara çevrildi.

ABD, ‘Endişelerimiz yüksek seviyede’ diyerek duyurdu: Çin Rusya’ya yardım edebilir Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin'in Ukrayna savaşında Rusya'ya yardım edeceğine ilişkin endişelerinin "yüksek seviyede" olduğunu söyleyerek, uyarıda bulundu.

Pekin yönetimi, 'Yaptırımlardan etkilenmek istemiyoruz' deyip açıkladı: Çin’den Putin’e şok Rusya'nın destek istediği iddia edilen Çin'den, Putin'i kızdıracak açıklamalar geldi. Savaşa ilişkin konuşan Çin Dışişleri Bakanı Vang, Ukrayna krizinde taraf olmadıklarını savundu.