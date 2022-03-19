Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler'nin (BM) Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan WFP Acil Durum Koordinatörü Jakob Kern, Ukrayna'daki son durumu değerlendirdi. Kern, "Ukrayna'daki gıda tedarik zincirinin çökme noktasında olduğu" bilgisini verdi.

GIDA KONVOYLARI ŞEHİRLERE ULAŞAMIYOR

Kern, Ukrayna'da Mariupol gibi etrafı kuşatılan şehirlerdeki insani duruma dair endişe duyduğunu belirterek, "Bazı altyapıların yıkılması nedeniyle çok sayıda dükkan ve depo boş kaldı." dedi.

İnsani yardım ve gıda tedarik konvoylarının etrafı sarılan şehirlere ulaşamadığını vurgulayan Kern, "Ukrayna'daki gıda tedarik zincirinin çökme noktasında olduğu" bilgisini paylaştı.

RUSYA VE UKRAYNA'NIN TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ KRİTİK YERİ

Öte yandan BM Özel Raportörü Michael Fakhri, Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda fiyat artışının, dünyanın bazı bölgelerinde açlık, kıtlık ve yetersiz beslenmeyi tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Rusya ve Ukrayna'nın dünyanın en büyük 5 tahıl ihracatçısı arasında yer aldığını vurgulayan Fakhri, "Bu ülkelerle küresel zirai ticaret 1,8 trilyon ABD dolarını bulduğu için küresel gıda güvenliği tehlike altındadır." ifadesini kullandı.

Fakhri, Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda fiyatı artışının olumsuz etkilerinin, buğday ithalatının yüzde 60'ından fazlasını bu ülkelerden yapan Mısır, Türkiye, Bangladeş, İran, Lübnan, Tunus, Yemen ve Pakistan'da hissedilmeye başlandığının altını çizerek, "Rusya ve Ukrayna'da ekim sezonunun başlamak üzere olması nedeniyle tedarikte uzun dönemli aksamadan endişe etmekteyim." dedi.

Savaşın, insani krizin yaşandığı Yemen ve Afganistan gibi ülkelerde açlık ve kıtlığı da artırabileceği uyarısını yapan Fakhri, "Küresel gıda güvenliği açısından uzun dönemli ciddi sonuçlar ortaya çıkmadan, Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılar son bulmalıdır." ifadesini paylaştı. Fakhri ayrıca, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlardan ötürü Rus halkının da ekonomik sıkıntılar çekmesine yönelik endişelerini dile getirdi.

Avrupa’da tedarik krizi büyüyor! Belçika'da yağ satışlarına kota Avrupa'da patlak veren tedarik krizinin ardından Belçika'da faaliyet gösteren bazı market zincirleri yağ, un, tuvalet kağıdı ve konserve gıdaların satışını sınırlandırmak durumunda kaldı.

Yağ krizi Avrupa'da: Stoklar tükeniyor, fiyatlar iki katına çıktı Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz Avrupa'da rafları vurdu. Ukrayna'dan yıllık 20 ila 30 bin ton arası ayçiçek yağı alan Almanya'daki marketlerde yağ bulmak zorlaşırken, mevcut fiyatlar da iki katına çıktı. Bazı marketler ise bir ailenin yalnızca 2 kutu yağ almasına izin veriyor.

Yaptırımlar Batı'yı vurdu! Avrupa ülkelerinde ayçiçek yağı krizi başladı Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin 18'inci gününde saldırılar devam ediyor. Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar ise Avrupa'yı vurdu. Ayçicek yağlarını Ukrayna'dan ithal eden Avrupa ülkeleri, krizin eşiğindeler. Almanya ve İspanya'da bulunan süpermarketler müşterilerine yağ kısıtlaması getirdi. Marketlerdeki yağ rafları boşaldı.