Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bugün sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridorunun açıldığını hatırlattı.

Timoşenko, son 24 saatte söz konusu koridorlar üzerinden 9 bin 144 kişinin tahliye edildiğini duyurarak, "Bunların 1124’ü çocuk olmak üzere 4 bin 972 kişi Mariupol’den Zaporijya kentine çıkarıldı." açıklamasını yaptı.

Bunun yanı sıra Timoşenko, Sumi kentinden de 4 bin 172 kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Ukrayna'da insani koridorların açılmasıyla halk tren garlarına akın etti Rusya’nın ateşkes kararı sonrası Mariupol ve Volnovaha'da sivil tahliyesi için insani koridorlar açıldı. Koridorların açılmasıyla bölgeden uzaklaşmak isteyen siviller, tren garlarına akın etti. Yaşanan izdihamda ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri sızlattı.