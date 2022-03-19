Türkiye Gazetesi

Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya dâhil on Avrupa ülkesinin, AB’nin 2014’ten bu yana uyguladığı ambargoya rağmen Rusya'ya toplam 346 milyon avro değerinde silah sattığı ortaya çıktı. “Investigate Europe” adlı kuruluşunun araştırmasına göre bu satış ve teslimatlar, Kırım’ın Rusya tarafından kanun dışı ilhakı sebebiyle silah ambargosu uygulanmasına dönemde gerçekleşti. Bu ülkelerin içinde en çok silah satan ülke, 152 milyon avro ile Fransa oldu. Skandalın ortaya çıkmasının ardından ambargoya saygı gösterdiklerini açıklayan Fransa Savunma Bakanlığı, satılan silah sözleşmelerinin 2014’te imzalandığını savundu. Fransa’yı 121,8 milyon avro ile Almanya izlerken, İtalya da 22,5 milyon değerinde Iveco şirketinin ürettiği savaş araçlarını ihraç etti. Avusturya ise her yıl düzenli olarak Rusya’ya hafif silah gönderirken, Bulgaristan 16,5 milyon değerinde savaş gemisi teslim etti. Finlandiya, İspanya, Slovakya ve Hırvatistan ise bir defa silah sattı.

TÜRKİYE'YE S-400 TEKLİFİ

Öte yandan Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan bir makalede Türkiye’nin envanterindeki S-400 ele alındı. Eski CIA çalışanı Paul Kolbe tarafından kaleme alınan makalede “S-400’lerin Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendireceğinden şüphe yok. Onları Türk envanterinden çıkarmak, Türkiye’nin F-35 konsorsiyumuna geri dönmesinin ve müeyyidelerin kaldırılmasının önünü açacak. Türk hava savunmasındaki boşluk, kısa vadede ABD Patriot bataryaları ve nihayetinde Türkiye’nin geliştirilmekte olan kendi Siper uçaksavar füzeleri ile doldurulabilir. S-400’lerinin Kiev yönetimine teslim edilmesi Ukrayna, NATO, ABD'ye ve Türkiye’ye yardım edecek. Sadece Rusya’ya zarar verecek. NATO’yu bölmek amacıyla Türkiye'ye satılan Rus yapımı S-400’lerin Ukrayna şehirlerini bombalayan Rus jetlerini vurmak için kullanılması şiirsel bir adalet olur” yorumunda bulundu.

LAVROV’DAN “VURURUZ” TEHDİDİ

Bu arada diğer ülkelerin Ukrayna’ya silah tedarik etmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergev Lavrov “Silah taşıdığını düşündüğümüz ve Ukrayna topraklarına giren herhangi bir yükün meşru hedef olacağını açıkça belirtiyoruz” dedi.