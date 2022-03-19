Türkiye Gazetesi

EMİN ARVAS

Yakalanan üç Rus pilot hastane saldırısını “Neonazi uygulaması” olarak nitelendirdi. Bu tür “terör saldırılarının” devam etmesi hâlinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı ‘ayaklanacaklarını’ ifade eden pilotlar “Er geç ülkemize döneceğiz. Çoğu asker de bizimle aynı düşüncede” dedi. Alexei adlı bir pilot “Kimi, nereyi bombalayacağımıza biz karar vermiyoruz. Emir komuta dâhilinde bu saldırılar yapılıyor” diye konuştu. Öte yandan Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinde bir apartman ve kamu binasını vuran Rus ordusu, iki kişinin ölümüne, altı kişinin yaralanmasına yol açtı. Harkov’da üniversite binasına yapılan saldırıda bir kişi hayatını kaybederken yoğun saldırılara maruz kalan Mariupol’de şehrin yüzde 90’ı yıkıldı.

Dünya bu iddia ile sarsıldı: Rusya cesetleri hastanede saklıyor Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları devam ediyor. Özgür Avrupa Radyosu(RFE) çok konuşulacak bir iddia da bulundu ve savaşta ölen Rus askerlerinin cansız bedenlerinin Belarus’ta tutulduğunu öne sürdü.

BM'den Rusya'ya çağrı: Hastaneler hiçbir şekilde hedef olmamalı Rusya'nın Ukrayna'da bulunan bir çocuk ve doğum hastanesini hava saldırısıyla vurması üzerine tepki gösteren Birleşmiş Milletler, hastanelerin hiçbir şekilde hedef olmaması gerektiğini söyleyerek çağrıda bulundu.

Rusya çocuk hastanesini vurdu Rus ordusunun, Ukrayna’nın Mariupol şehrinde çocuk hastanesini vurduğu bildirildi.