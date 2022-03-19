Türkiye Gazetesi

Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı Ukrayna’dan ilhak ederek topraklarına katmasının 8’nci yıldönümünde Rusya'nın başkenti Moskova’da kutlamalar düzenlendi. Kent merkezlerinde yürüyüşler yapılırken, kutlamalara 100 binden fazla kişi katıldı. Kutlamaların sürpriz konuğu ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. Putin, binlerce kişinin karşısına çıkarak önemli açıklamalarda bulundu.

KIRIMA YAPILAN YATIRIMLARDAN BAHSETTİ

Moskova’daki Lujniki Stadyumu’nda yapılan kutlamalarda, binlerce kişi Rus bayraklarıyla şiirler ve şarkılar söyledi. Sahneye çıkan Putin ise "18 Mart 2014'te Kırım ve Sivastopol'da yapılan referanduma giden insanların kendi topraklarını birleştirmeyi istemeleri ortak kaderimizdi. Kendi topraklarında yaşadılar ve yaşadıkları tarihi vatanları Rusya ile ortak bir kaderi yaşamak istediler. Bunu yapmaya hakları vardı ve amaçlarına ulaştılar. Öncelikle bayramlarını kutlayalım, bu onların bayramıdır. Tebrikler! Bu süre zarfında Rusya, Kırım ve Sivastopol'u yükseltmek için çok şey yaptı. Çıplak gözle hemen görülemeyen şeyler yapmak gerekiyordu. Temel amaçlar gaz arzı, enerji arzı, toplumsal hizmetler, yol ağının restorasyonu, yeni yolların, otoyolların ve yeni köprülerin inşası" açıklamasında bulunarak Kırım’ın önemini vurguladı.

SOYKIRIM İDDİASI

Putin konuşmasında Ukrayna’nın Donbass Bölgesi’nde soykırım yaptığını iddia ederek, "Gerçek şu ki, Kırımlılar ve Sivastopol sakinleri Neo-Nazilerin ve aşırı milliyetçilerin önüne sert bir bariyer koyarak doğru olanı yaptılar. Çünkü diğer bölgelerde yaşananlar ve halen yaşanmakta olanlar bunun en iyi teyididir. Donbass'ta yaşayan ve yaşamaya çalışan insanlar da bu darbeye katılmadılar. Onlara karşı (Donbass halkına karşı) cezalandırmak için askeri operasyonlar başlattılar hemen arkasından burayı ablukaya aldılar. Toplarla, sistematik bombardıman ve saldırılarına maruz kaldılar. Bunların tümüne soykırım denir" ifadelerini kullandı.

İŞGALİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Ukrayna’ya karşı başlattıkları askeri operasyonların nedenini açıklayan Putin, "İnsanları soykırımdan bu acıdan kurtarmak. Donbass ve Ukrayna'da başlattığımız askeri operasyonun ana hedefi ve tam hedefi budur" dedi.

BİR ANDA KONUŞMASI KESİLDİ

Rusya lideri Putin’in konuşması sırasında yaşanan tahlisiz olay ise tüm dünyanın dikkatini çekti. Televizyonlarda canlı olarak yayınlanan konuşma bir anda kesilerek şarkılar yayınlanmaya başladı. Putin, bir anda ekrandan kaybolurken Rus sanatçı Oleg Gazmanov’un şarkıları çalınmaya başladı.

Yayın kısa bir süre böyle devam ettikten sonra Putin’in yaklaşık beş dakika süren konuşması baştan sona tekrar yayınlandı. Putin, konuşmasının sonunda canlı yayın yapılıyormuş gibi sahneden alkışlar arasında indi.

KREMLİN’DEN AÇIKLAMA

Yaşanan olaya Kremlin’den açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yayındaki olayı ‘teknik aksaklık’ olarak nitelendirdi ve başka bir detay vermekten kaçındı. Olay anında orada olan görgü tanıkları ise Putin’in konuşmasında herhangi bir aksaklık ya da gecikme olmadığını; Rus liderin sahne alarak konuşmasını kesintisiz bir şekilde tamamlayıp oradan ayrıldığını aktardı.

Putin, savaş sonrası ilk kez halkın karşısında! Operasyonların nedenini açıkladı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk defa halkın karşısına geçerek hitap etti. Putin, Ukrayna'ya yönelik operasyonların nedenini ve hedeflerini açıkladı.

Putin, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü: Kiev müzakere sürecini geciktirmeye çalışıyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki durumla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Almanya Başbakanı Olaf Scholz'e, "Kiev, mümkün olan her şekilde müzakere sürecini geciktirmeye çalışıyor" dedi.

Rus askerleri isyan etti: Böyle giderse Putin'e karşı ayaklanacağız Rusya'nın Ukrayna'daki sivil katliamlarına Rus askerleri de isyan etti. Askerler, saldırıların devam etmesi halinde Putin'e karşı ayaklanacaklarını ifade ettiler.