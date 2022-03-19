Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından başta Amerika ve Avrupa olmak üzere birçok ülke Rusya’ya karşı yaptırım kararı aldı. Rusya’yı durdurmak için finans, enerji, ulaşım, teknoloji ve spor olmak üzere birçok sektörde ağır yaptırım kararları alındı.

Rusya'ya uygulanan yaptırım sayısı 6 bin 400'e ulaşırken Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptırımlar karşısında geri adım atmadı. Türkiye ise arabulucu ülke olarak dengeli bir dış politika izledi. Ukrayna ve Rusya ile ilişkilerini aynı düzeyde tutan Türkiye, barışın tesis edilmesi ve savaşın son bulması için yoğun bir mesai harcadı.

MARKALARIN RUSYA’DAN KAÇIŞI

Amazon yeni kayıtlarını durdururken, ABD'li teknoloji şirketi Microsoft da satışlarını askıya aldı. Netflix projelerine son verdi. Warner Bros'un gişe rekorları kıran yeni filmi Batman filminin gösterimini askıya aldı. İsveçli moda devi H&M Rusya’daki faaliyetlerini durdurdu.

Amerikalı içecek devi Coca-Cola devi faaliyetlerini askıya alırken, fast-food devi McDonald's da Rusya'daki restoranlarını kapattı. Dünyaca ünlü markaların Rusya’dan çekilmesi Türk şirketlerinin Rusya’ya yönelmesine neden oldu.

TÜRKİYE KAZANÇLI ÇIKACAK

Alman medya kuruluşu Bild gazetesi Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin geleceğini manşete taşıdı. Bild, McDonald’s’ın Rusya’daki şubelerini kapattığını anımsatarak, Big Mac yerine dönerin alınabileceğini söyledi. Rusya’nın batılı şirketler yerine Türk şirketlerle ilişkilerini geliştirdiği yazan Alman gazetesi, oluşan manzara tek fayda sağlayabilecek ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı. Haberde Türkiye'nin ekonomik olarak bir açıdan daha şanslı olduğuna dikkat çekerek Rusya'dan ayrılan büyük Amerikan şirketlerinin adresinin de Türkiye olabileceği belirtildi.