Türkiye Gazetesi

ABD'de ünlü pizza zinciri Champion Pizza'nın sahibi Hakkı Akdeniz, ülkenin en prestijli ödülleri arasında gösterilen Points of Light ödülünün sahibi oldu. Şimdiye kadar iki Türk’e verilen ödül, ABD eski başkanı George HW. Bush öncülüğünde sosyal sorunlara hükümet dışı çözümleri teşvik etmek için verilmeye başlanmıştı. İş insanı Akdeniz, bu zamana kadar ABD’de evsizlere yaptığı yardımlarla birçok ödülü aldı. Akdeniz, 10 yılı aşkın bir süredir haftanın iki günü New York'un dört bir yanındaki evsizlere yiyecek, giyecek ve ilaç dağıtarak bu ödülün sahibi oldu.

EVSİZLERE YARDIM EDİYOR

ABD Başkanları; Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama Points of Light Ödüllerinin onursal eş başkanları arasında yer alıyor. İş insanı Akdeniz, başarısını hiçbir zaman hafife almadığını ve elinden geldiğince başkalarına da yaymaya çalıştığını söyleyerek, "Önce onları sağlık açısından bir sorun olmadığından emin olmak için onları doktora götürüyorum. Sonra onları bir berbere götürüp temizletiyorum. Sonra, duş alabilmeleri için spor salonuna götürüyorum. Sonunda onları güzelce giydirmeleri için bir giyim mağazasına götürüyorum. Ayrıca benim gibi başarıya ulaşmak için atmaları gereken adımlar konusunda onları eğitiyorum" ifadelerini kullandı.

“DÜNYAYI VEREREK İYİLEŞTİREBİLİRİZ”

'Dünyayı ancak vererek iyileştirebileceğiz' sloganıyla yola çıkan Akdeniz şöyle konuştu: "Tıpkı bizim gibi insan olan, tıpkı diğer sevdiklerimiz gibi yardıma ihtiyacı olan evsizlere bakmaya başlamalıyız. Kimse böyle sokaklarda kalmayı hak etmiyor. Birçoğumuz hayatta büyük işler başardık ancak çoğumuz bunu hafife alıyoruz. Hepimiz bir gün benim önceden olduğum gibi evsiz, çaresiz ve muhtaç duruma düşebileceğinin farkında değiliz. Bu nedenle, neden bulundukları durumda olduklarını bilemeyebileceğiniz başkalarını yargılamak için çok acele etmemelisiniz” dedi.

“İYİLİĞİ YAYMAYI BİLİYOR”

“Alçakgönüllülük sizi her seviyeye taşıyacaktır” diyen Akdeniz, insan olmanın vermeyi, kibar olmayı ve iyiliği yaymayı bilmeyi içerdiğini söyledi. Akdeniz, bunların gözden kaçırdığımız değerler olduğunu belirterek “Bu yüzden yaptığım şeyi insanların kalplerine sizin de bu dünyada bir değişiklik yapabileceğinizi gerçekten iletmek için yapıyorum. İhtiyacı olan herkese yardım etmenin bir yolu yok ama yine de onlara umut verebiliriz ve bu fazlasıyla yeterli" dedi

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