Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 24'üncü gününde de sürüyor. Ukrayna'dan patlama sesleri yükselirken, can kaybı haberleri de peş peşe geliyor. İki taraf müzakere masalarından sonuçsuz ayrılırken, ABD ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülke Rusya'ya yönelik sert yaptırımlar uygulamaya başladı. Rus lider Vladimir Putin ise bu yaptırımlar karşısında geri adım atmamaya kararlı görünüyor.

'AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL' İDDİASI

Verdiği işgal emri sonrası büyük tepki toplayan Rus lider Putin hakkında birçok iddia gündeme geldi. Bu iddialar arasında en çok dikkat çeken ise Putin'in 'akıl sağlığının bozuk' olduğuna yönelik iddialardı. Birçok Batılı yetkili 'Putin'in akıl sağlığının yerinde olmayabileceği' yönünde açıklamalar yaparken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson Putin'i mantıksız hareket etmekle suçlamış, Hollanda Başbakanı Mart Rutte ise Rus lider için 'tam bir paranoyak' ifadelerini kullanmıştı.

"PUTİN HİÇ OLMADIĞI KADAR İYİ"

İşgal girişimi sonrası Hindistan, İsrail ve Çin gibi ülkelerin desteğini alan Rusya'nın yanında olan bir diğer ülke de Belarus oldu. Reuters'ın haberine göre; Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yakın müttefiki olan Rus lider Putin'in akıl sağlığının yerinde ve formunun da zirvesinde olduğunu söyledi.

Japon televizyonu TBS'ye konuşan Lukaşenko, Putin'le yakın dost olduklarını söyleyerek 69 yaşındaki Rus liderin 'aklını kaçırdığı' yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. "Batı bu tür saçma fikirleri aklından çıkarmalı" diyen Belarus lideri, "Putin çok formunda, hiç olmadığı kadar iyi. Aklı tamamen yerinde, fiziksel olarak da sağlıklı" ifadelerini kullandı.

MOLDOVA'YI İŞGAL PLANINI İFŞA ETMİŞTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırının 7'nci gününde Lukaşenko'nun paylaştığı harita dünya gündemine gelmişti. Ukrayna işgali ve Belarus'un katılımını görüşmek üzere güvenlik konseyi ile bir araya gelen Lukaşenko'nun konsey sırasında sunum gerçekleştirirken kullandığı haritadaki görüntüler savaşın seyrine dair endişeye neden olmuştu.

Lukaşenko'nun televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında Moldova'ya yönelik planlı bir Rus işgali görülen haritada, Odessa kentinden Moldova'ya giriş yapılmasının gündemde olduğu ve o yöne doğru bir ok çıkarıldığı görülmüştü.

Belaruslu savaşçılar Rusya ile savaşmak için Lviv’den yola çıktı Rusya’nın saldırıları sonrası Lviv’e gelen Belaruslu savaşçılar Ruslarla mücadele etmek için yola çıktı.

Ukrayna'dan korkunç iddia! Rusya, Belarus'u vuracak Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'dan korkunç bir iddia geldi. Reznikov, Rusların Belarus topraklarına saldıracağını söylşere, “Rusya provokasyon için Belarus’u vuracak” dedi.