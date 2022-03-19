Türkiye Gazetesi

Kırım'ın ilhakının 8. yılı sebebiyle dün düzenlenen etkinlikte sahneye çıkıp halka seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüntüsüyle oldukça dikkat çekti. Öyle ki liderin konuşmasından çok giydiği mont gündem oldu. Putin'in montunun Rusya'daki asgari ücretin 25 katı olduğu ortaya çıktı.

MONT 195 BİN TL

ABD'nin ve Batı'nın yaptırımları sonrası Sovyet dönemindeki yoksullukla karşı karşı kalan Rus halkını selamlayan Putin, 10 bin sterlin yani ortalama 195 bin TL değerindeki İtalyan tasarımcı Loro Piano imzalı montuyla etkinlikte yerini aldı.

2021'de, ortalama bir Rus'un yıllık maaşı 678 bin rubleydi. Bu rakam Putin'in montunun fiyatının yarısından daha fazlasına denk geliyor. Bu oran aylık maaş ile karşılaştırıldığında ise asgari ücretin 25 katına denk. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Batı'nın uyguladığı yaptırımlarla birlikte Rus halkının mali durumu da her geçen gün zorlaşıyor.

Tüm dünya bu anı konuşuyor! Putin’in konuşmasındaki aksilik dikkat çekti Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Moskova’da Kırım'ın ilhak edilişinin 8. yıldönümü kutlandı. Kutlamalara 100 bine yakın kişi katılırken, Rus bayraklarının üzerindeki ‘Z’ harflerdi dikkat çekti. Törende konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda talihsiz bir olayda yaşandı. Putin’in konuşmasını canlı olarak yayınlayan televizyon kanallarında bir anda yayın gitti. Putin, bir anda ekrandan kaybolurken Rus sanatçı Oleg Gazmanov’un şarkıları çalınmaya başladı.

Putin, savaş sonrası ilk kez halkın karşısında! Operasyonların nedenini açıkladı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk defa halkın karşısına geçerek hitap etti. Putin, Ukrayna'ya yönelik operasyonların nedenini ve hedeflerini açıkladı.