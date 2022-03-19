Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verileri paylaştı. Söz konusu verilerden elde edilen bilgilere göre; Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 847 sivilin hayatını kaybettiği, 1399 sivilin yaralandığı, saldırıların ardından 3 milyon 328 bin 692 mültecinin komşu ülkelere geçtiği bildirildi.

Ukrayna'nın yıkımı her geçen gün trajik bir hal alıyor.

50 BİN KİŞİ RUSYA'YA GEÇİŞ YAPTI

Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya (2 milyon 10 bin 693), Romanya (518 bin 269) ve Moldova'ya (359 bin 56) geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 50 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

EN AZ 847 SİVİL ÖLDÜ

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-18 Mart'ta en az 847 sivil hayatını kaybetti, 1399 sivil ise yaralandı.

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı binlerle ifade ediliyor.

Savaştan etkilenen Ukraynalı vatandaşların komşu ülkelere sığınma girişimleri devam ediyor.

Putin, Ukrayna'daki savaşı durdurmak için 5 şartını saydı Vladimir Putin, Ukrayna'da devam eden savaşın durması için 5 şartını sıraladı. Bu şartlar arasında Kırım'ın Rus toprağı olarak kabul edilmesi ve Ukrayna'nın Donbass'tan vazgeçmesi yönünde istekler var.

BM uyardı: Ukrayna'daki gıda tedarik zinciri çökmek üzere Birleşmiş Milletler, Rusya ile zorlu bir savaşta olan Ukrayna'da gıda tedarik zincirinin çökmek üzere olduğunu açıkladı.

BM'den Ukrayna uyarısı: Gıda tedarik zinciri çökmek üzere Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da gıda tedarik zincirinin çökmek üzere olduğunu duyurdu.