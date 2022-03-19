Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürerken, sivillerin tahliyeleri de devam ediyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, sivillerin tahliyesine ilişkin açıklama yaparak, “Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlangıcından bu yana insani yardım koridorları aracılığıyla 190 bin sivil ülkeden tahliye edildi. Kiev ve Luhansk bölgelerindeki koridorlar aracılığıyla tahliyeler bugün başarılı bir şekilde gerçekleşti. Ancak kuşatma altındaki doğu liman kenti Mariupol'de Rus birlikleri, otobüslerin geçmesine izin vermedi” ifadelerini kullandı.

BM'den Ukrayna raporu: 847 sivil öldü, 3 milyon 328 bin 692 kişi mülteci oldu Birleşmiş Milletler, Rusya savaşının Ukrayna için bilançosunu açıklayarak; en az 847 sivilin öldüğünü, 3 milyon 328 bin 692 kişinin mülteci olarak komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.

Putin ‘Durdurulamaz’ demişti! Rusya ilk kez hipersonik füzeleri Ukrayna'da kullandı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 24’üncü gününde, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan kritik bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Ukrayna'da bir mühimmat deposunu Putin’in ‘Durdurulamaz” dediği kinjal hipersonik füzelerle imha ettiklerini belirterek, "Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinzhal hipersonik füzesi kullanıldı. Ukrayna'nın İvano-Frankivsk bölgesinde füze ve uçak mühimmatı için büyük bir yeraltı deposunu Kinzhal hipersonik füze kullanarak imha ettik." dedi.