Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 24 gündür devam ederken, Rusya'nın Ukrayna'ya Belarus üzerinden ekipman sağlamasının ardından Ukrayna, bugün itibariyle Belarus'a tren seferlerinin kaldırıldığını duyurdu.

TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Demiryolları Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Kamyshin, “Rusya, kendi teknik ekipmanlarını artık Belarus üzerinden tren yoluyla Ukrayna'ya sevk edemeyecek. Çünkü Belarus ve Ukrayna arasında tren seferleri iptal edildi. Konunun detaylarını açıklamayan Belaruslu dürüst arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk tahliye edilen sivillerin sayısını açıkladı Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, bölgeden hala tahliyelerin devam ettiğini belirterek, “Şu ana kadar Ukrayna’dan 190 bin sivili tahliye ettik” dedi.

BM'den Ukrayna raporu: 847 sivil öldü, 3 milyon 328 bin 692 kişi mülteci oldu Birleşmiş Milletler, Rusya savaşının Ukrayna için bilançosunu açıklayarak; en az 847 sivilin öldüğünü, 3 milyon 328 bin 692 kişinin mülteci olarak komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.