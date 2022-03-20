Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Ukrayna’daki savaşın, trajik bir can kaybı ve milyonlarca insanın yerinden edilmesiyle birlikte hayal edilemez insani drama dönüştüğünü vurgulayan UNDP Başkanı Achim Steiner “Bu korkunç gidişatı durdurmak için hâlâ zaman var ” dedi. Steiner şöyle devam etti: BM’nin ilk tahminleri, Ukrayna’da yaklaşık her 10 kişiden üçünün hayat kurtaran insani yardıma ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Savaşın gidişatına göre 18 milyon insan muhtemelen etkilenecek, yedi milyondan fazla kişi evini terk etmek zorunda kalacak.

KOMŞULARI DA ZOR DURUMDA

UNDP’nin verilerine göre Ukrayna’da her iki işletmeden biri tamamen kapanırken diğer yarısı kapasitesinin çok altında çalışmak zorunda kaldı. İlk tahminler, yoksulluğa düşmesi beklenen 2,6 milyon kişinin kısmi gelir kayıplarını karşılamak için ayda 250 milyon dolarlık finansmana ihtiyaç duyulacağı yönünde. UNDP, en savunmasız kişilere günlük 5,50 dolarlık temel gelir sağlamanın ayda 430 milyon dolara mal olacağını bildiriyor. BM, üç milyondan fazla mülteciyle başa çıkmakta zorlanan Ukrayna’nın komşularının da yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk tahliye edilen sivillerin sayısını açıkladı Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, bölgeden hala tahliyelerin devam ettiğini belirterek, “Şu ana kadar Ukrayna’dan 190 bin sivili tahliye ettik” dedi.

BM'den Ukrayna raporu: 847 sivil öldü, 3 milyon 328 bin 692 kişi mülteci oldu Birleşmiş Milletler, Rusya savaşının Ukrayna için bilançosunu açıklayarak; en az 847 sivilin öldüğünü, 3 milyon 328 bin 692 kişinin mülteci olarak komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.