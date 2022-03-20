Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Bölgedeki yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grupların top atışı, sızma ve makineli tüfeklerle gerçekleştirdiği tarama ve tacizlere Azerbaycan ordusu anında misillemede bulunuyor. Moskova Anlaşması’nı ihlal eden Ermenilere karşı Azerbaycan ordusuna operasyon yetkisi ve tehdit unsurlarını ortadan kaldırma hakkı veriyor. Bu kapsamda taciz ve ihlallerin yaşandığı tüm yerleşim birimi ve araziler Azerbaycan güçlerinin kontrolüne geçebilir. Ermeni çeteler işgal bölgelerinde yaşanan doğalgaz kesintisi sebebiyle suçladığı Rusya aleyhinde protestolar düzenliyor. Boru hattının büyük oranda Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olmasını da saldırı nedeni olarak gösteren Ermeni çetelere Moskova’dan sükûnet çağrısı yapıldı.

TEMİZLİK HAREKÂTI YOLDA

Azerbaycan ordusundan emekli Albay Şair Ramaldanov, Rusya’nın işgalci çeteleri çok daha uzun süre himaye edemeyeceğine dikkat çekerek “Rusya şu an sadece Ukrayna’yı düşünüyor. Cephede yaşadığı sorunlar yanında ağır yaptırımlar ve iç kamuoyundan yükselen itirazlar Moskova’yı fazlası ile meşgul ediyor. Ermeniler, yapılan anlaşmaya rağmen sıcak hatta silah yığıyor. Azerbaycan ordusu bu duruma gerektiğinde radikal bir biçimde müdahale edecektir. Bu sefer Karabağ’ın tamamından sökülecekleri bir temizlik harekâtı ile yüz yüze kalacaklar. Bölge de dengeler tamamen değişebilir’ dedi. Rusya-Ermenistan- Azerbaycan üçlüsünün Karabağ savaşı sonrası yaptığı protokole göre açılması gereken ancak Ermeni tarafının engellemeleri sebebiyle faaliyete geçmeyen Zengezur koridorunun da bu gelişmelerden etkileneceği belirtiliyor. Azerbaycan, İran’la anlaşarak alternatif koridoru hayata geçirmek isterken, Ermeni tarafının anlaşmaya aykırı tutum ve ihlallerinin sürmesi durumunda Zengezur koridorunda da ciddi değişimlerin yaşanacağı kaydediliyor. Azerbaycanlı uzmanlar Karabağ’ın yeni gelişmelere gebe olduğunu ve Ermenistan’ın bu tahrikler nedeniyle ağır bedel ödeyeceği görüşünde.

İlham Aliyev: İkinci Karabağ Savaşı şanlı tarihimizde parlak bir sayfa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Karabağ'da düzenen 8 Kasım Zafer Günü töreninde konuştu. Aliyev, "İkinci Karabağ Savaşı, şanlı tarihimizde parlak bir sayfadır. Azerbaycan halkı bütün kuvvetlerini seferber etmiş ve bu şanlı görevi yerine getirmiştir" dedi.

30 yıllık işgale son verildi: Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümü Türkiye’nin hem maddi hem de manevi olarak destekte bulunduğu ve 30 yıllık Ermenistan işgaline son veren Karabağ Zaferi’nin birinci yıl dönümüne girildi. Halk sokaklara çıkarak coşkuyla kutladı.