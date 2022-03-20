Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşından son dakika haberleri gelmeye devam ederken, gerilimin hiç düşmediği bölgede korkutan bir ihtimalden bahsedildi. Türkiye'yi tedirgin eden açıklama, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden geldi. Ukrayna'nın döşediği mayınların kopmaya başladığı belirtilirken, bunların İstanbul Boğazı ve Akdeniz’e ulaşabileceği belirtildi.

KARADENİZ KIYILARI RUS KONTROLÜNDE

Rus güçleri, başlatılan saldırılar sonrası Azak Denizi dahil olmak üzere Ukrayna'nın Karadeniz'e kıyısı olan birçok noktada kontrolü ele geçirmişti. Rusların saldırılarına karşı tedbir almak isteyen Ukrayna ordusu ise ülkenin Karadeniz kenti olan Odessa açıklarına mayınlar döşemişti. Son gelişmelerin ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, Odessa kenti açıklarına döşenen mayınlar için önemli bir risk ihtimaline değinildi. Açıklamada, Ukraynalılar tarafından döşenen mayınlarda kopmalar başladığı kaydedildi.

MAYINLAR HAREKET ETMEYE BAŞLADI

FSB'nin Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, "Rusya tarafından özel bir askeri operasyonun başlatılmasının ardından Ukrayna donanması birçok limanda ve açıklarında yaklaşık 420 eski tip mayın tarlası oluşturdu. Bu mayınlar 20'nci yüzyılın ilk yarılarında üretildi. Fırtınalı koşulların başlamasıyla birlikte denizin dip ankrajlarına bağlanan kablolarda kopmalar meydana geldi. Karadeniz'in batı kesiminde mayınlar rüzgar ve akıntıların etkisiyle serbestçe hareket etmeye başladı" ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL BOĞAZI TEHLİKEDE

Ukrayna'nın döşediği mayınlarla ilgili yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nın risk altında olduğunu da belirten FSB'nin Halkla İlişkiler Birimi, "Ukrayna'nın listelenen liman bölgelerinde güneye doğru yüzey akıntılarının baskın olduğu göz önüne alındığında, mayınların İstanbul Boğazı'na ve Akdeniz havzası sularına sürüklenme ihtimali göz ardı edilmez" ifadelerini kaydetti.

Açıklamada, Ukrayna'nın denize mayın döşemesinin uluslararası anlaşmaların ihlaline neden olduğu vurgulanarak, "Bu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir kez daha uluslararası hukukun temellerini tamamen hiçe saydığını ve Avrupa Birliği (AB) vatandaşları da dahil olmak üzere insan hayatını hiçe saydığını gösteriyor" vurgusu yapıldı.

Alman medyasından dikkat çeken analiz: Rusya'ya yaptırımın kazananı Türkiye olacak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle batılı ülkelerin ağır yaptırımlarına maruz kalan Rusya’nın Türkiye ile ticari ilişkilere girmesini manşetine taşıyan Alman medyası, Ruslara yapılan yaptırımların tek kazananın Türkiye olacağını vurguladı.

Putin ‘Durdurulamaz’ demişti! Rusya ilk kez hipersonik füzeleri Ukrayna'da kullandı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 24’üncü gününde, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan kritik bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Ukrayna'da bir mühimmat deposunu Putin’in ‘Durdurulamaz” dediği kinjal hipersonik füzelerle imha ettiklerini belirterek, "Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinzhal hipersonik füzesi kullanıldı. Ukrayna'nın İvano-Frankivsk bölgesinde füze ve uçak mühimmatı için büyük bir yeraltı deposunu Kinzhal hipersonik füze kullanarak imha ettik." dedi.