Türkiye Gazetesi

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea'ya ait kişisel veriler ve vergi formları İran bağlantılı Open Hands (Açık Eller) hacker grubu tarafından çalındı. Bilgilerin çalınması üzerine güvenlik birimleri bir araştırma ekibi kurdu.

EŞİNİN E-MAİL’İNİ ELE GEÇİRDİLER

Elde edilen bilgilere göre, İran bağlantılı olduğu ifade edilen internet korsanlarının, bir e-mail sağlayıcı sistemine sızdıkları bu şekilde Barnea'nın eşinin e-mailindeki bilgileri ele geçirdikleri aktarıldı. İnternet korsanlarının, Barnea'ya ait daha fazla bilgiyi paylaşabileceği ifade edildi.

BELGELER ESKİ İDDİASI

Yediot Ahranot gazetesi ise Başbakan Naftali Bennett'in 17 Mart'ta sızdırdığı bilgilerin eski olduğu yönündeki açıklamalarına yer verdi. Gazete, ofisin "verilerin eski olduğu" yönündeki açıklamasını hatırlatarak, yeni paylaşılan bilgilerdeki bazı tarihlerin 2021'i gösterdiğine dikkati çekti.

EVİNİN UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ YAYIMLAMIŞLARDI

Açık Eller isimli hacker grubu, Mossad Başkanı David Barnea'nın telefonuna sızdığını öne sürerek, Barnea'nın evinin uydu fotoğrafı, uçak biletleri, banka ve kimlik bilgileri olduğunu iddia ettiği görüntüleri yayımlamıştı. Barnea, Haziran 2021'de Mossad Başkanlığına getirilmişti.

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