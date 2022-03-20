Türkiye Gazetesi

Dünyanın gözü Ukrayna’ya çevrildi. Savaşın 25’inci gününe girilirken çıkan çatışmalarda can kaybı yüz binleri buldu. Rusya’nın son dönemde özellikle sivilleri hedef aldığı dile getirilerek sert direnişi kırmak için sivilleri hedef aldığı sıkça dile getirildi. Rusya’nın Kiev’i ele geçirememesi de askeri hedeflerin gerisinde kalınmasına kanıt olarak gösteriliyor.

“PUTİN’İN ÇIKIŞ YOLU YOK”

Bu iddiayı dile getiren isimlerden ABD’nin eski NATO Büyükelçisi Kurt Volker Fox News’a konuştu. Volker, Putin'in başarısız Ukrayna işgalinden 'çıkış yolu' olmadığını söyledi. Rusya'nın askeri ve ekonomik olarak kasvetli bir gelecekle karşı karşıya olduğunu da sözlerine ekleyen Volker açıklamasında şu ifadelere yer verdi; 'Çıkış yolu olmayan Putin. Ukrayna'yı ele geçirmek için askeri olarak her şeyi yaptı ve başarısız oldu. Askeri zafer kazanmak için her şeyi deneyecek ama bu giderek daha az olası gözüküyor.'

BİR YANDAN SALDIRIYORLAR BİR YANDAN GÖRÜŞÜYORLAR

Bir yandan Ukrayna ile görüşen bir yandan da saldırılarına devam eden Rusya'nın nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor. BBC Diplomasi Muhabiri Paul Adams bu konu hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Adams'a göre, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri şaşırtıcı bir şekilde 24 Şubat’taki işgalin birkaç gün sonrasında başladı. O zamandan beri de devam ediyor. İki ülkenin dışişleri bakanları Türkiye’de bir araya geldi. Bu hafta olası anlaşma metinlerine ve Rusya’nın taleplerine dair çok sayıda metin yayınlandı.

“BARIŞ SÜRECİ NE KADAR GERÇEK?”

Peki Rusya’nın Mariupol’deki acımasız bombardımanına rağmen devam eden bu “barış süreci” ne kadar gerçek? Bugün The Times gazetesine konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, “Gördüğümüz şey Rusların birliklerini yeniden bir araya getirmek için imkan oluşturma çabası” dedi ve ekledi: “Rusların dikkatleri korkunç katliamlardan başka bir noktaya çekmek ve vakit kazanmak için bu müzakereleri kullanıyor olmasından endişe ediyorum.”

MÜZAKERE İÇİN DİYALOG ZEMİNİ YOK

Ukrayna Parlamentosu Avrupa Birliği Entegrasyon Komitesi Başkanı Ivana Klympush Tsintsadze de müzakerelerde “ciddi bir diyalog zemini bulunmadığını” belirtti. BBC’nin sorularını yanıtlayan Tsintsadze “Ukrayna’ya ültimatom vermek dışında ciddi bir diyaloga hazır değiller” dedi. Zelenski bugünkü konuşmasında “Görülme vakti geldi” demişti. Bunu Vladimir Putin’e yönelik söylediği açık. Fakat Putin, iki yıl önce Paris’teki görüşmeden bu yana Zelenski ile görüşmeyi reddediyor.

NATO'dan Ukrayna hamlesi: Avrupa'nın doğu sınırını güçlendiriyor ABD Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşla ilgili Bulgaristan'da kurulan NATO askeri birliğine bir "Stryker" zırhlı araç bölüğü yollayacak. Fransa ise Estonya'ya hem asker hem savaş uçağı gönderdi.