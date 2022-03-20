Türkiye Gazetesi

ABD'nin ve Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımlar sonuç vermeye başladı. Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarına yönelik askeri harekat emri vermesi sonrası Rus ordularının başlattığı işgal, Rusya'ya yönelik birçok yaptırım hamlesinin gelmesine neden oldu. Rusya'ya bedel ödetmek isteyen ve zor durumda kalması için kararlar alan Batılı ülkeler, özellikle ekonomik anlamda Rusya'yı zora sokuyor.

PETROLDEN SONRA SIRA 'ALTIN'DA

Rusya'yı küresel ekonomiden izole etmek isteyen ülkeler, petrol konusunda alınan kararlar sonrası yaptırımların kapsamını genişleterek bir karar da altın için aldı. Özellikle İngiltere ve ABD, Rusya'nın altın rezervlerini kullanmasını engellemeye yönelik adımlar atıyor.

Bu iki ülke tarafından yaklaşık 300 milyar dolar değerinde uluslararası rezervi bulunan Rusya'nın, bu rezervlerin üçte birini teşkil eden altın ve yuanları kullanması zorlaştırılmaya çalışılıyor. Rusya, yaptırımlar nedeniyle 140 milyar dolar değerindeki altın rezervine alıcı bulmakta güçlük çekiyor.



Rusya, 140 milyar dolar değerindeki 2 bin 300 tonluk altınla dünyanın en büyük 5'inci altın rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.

İLK ADIM İNGİLTERE'DEN

Yaptırım konusunda ilk adımı atan Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA), geçen hafta Rusya'nın Londra altın piyasasında altınlarını satmasını engellemek amacıyla tüm Rus rafinerilerini akredite listesinde askıya aldı.

Söz konusu kararla her yıl trilyonlarca dolarlık değerli metal ticaretinin yapıldığı Londra pazarına Rus altınlarının girişine fiili yasak getirildi.

AMERİKALI SENATÖRLERİN DE HEDEFİ OLDU

İngiltere'deki bu gelişmeyi, ABD takip etti. ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokratlardan oluşan bir grup senatör, Rusya'nın altınlarını satmasını önlemek amacıyla yasa tasarısı sundu. Söz konusu tasarıyı sunan senatörlerden Angus King, konuya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın 'devasa altın arzının' Putin'in ülke ekonomisinin daha da kötüleşmesini önlemek için kullanabileceği birkaç varlıktan biri olduğunu belirtti.

Bu rezervlere yaptırım getirerek Rusya'nın dünya ekonomisinden daha da izole edilebileceğini vurgulayan King, "Putin'in giderek artan maliyetli askeri kampanyasının zorluğunu artırabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin altın rezervlerini son 15 yılda topladığı ve bunun Rusya için bir tür "ekonomik sigorta" olmasının amaçlandığı belirtiliyor.

VATANDAŞLARA 'ALTIN'A YÖNLENDİRİLİYOR

Rusya'da rublenin değer kaybetmesi nedeniyle vatandaşlar döviz alımını yoğunlaştırmış, bunun üzerine ülkede altın alımlarında uygulanan KDV miktarı sıfırlanmıştı. Yetkililer bu adımın, vatandaşları döviz yerine bankalardan altın almaya yönlendireceğini ifade etmişlerdi.

Rusya Merkez Bankası da 15 Mart’ta aldığı kararla vatandaşların artan altın talebi nedeniyle bankalardan altın almayı durdurduğunu açıklamıştı.

Dünyanın sırtını döndüğü Putin'i öve öve bitiremedi: O hiç olmadığı kadar iyi 24 Şubat'ta verdiği Ukrayna'yı işgal emri sonrası dünyadan büyük tepki toplayan Vladimir Putin'e destek veren birkaç liderden biri olan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Putin'in akıl sağlığının yerinde olmadığı iddialarına tepki gösterdi. Lukaşenko, yakın müttefiki Putin'in gayet sağlıklı olduğunu açıklayarak, "Batı bu tür saçma fikirleri aklından çıkarmalı" dedi.

Putin, Ukrayna'daki savaşı durdurmak için 5 şartını saydı Vladimir Putin, Ukrayna'da devam eden savaşın durması için 5 şartını sıraladı. Bu şartlar arasında Kırım'ın Rus toprağı olarak kabul edilmesi ve Ukrayna'nın Donbass'tan vazgeçmesi yönünde istekler var.