Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta Polonya sınırına yakın Yavoriv eğitim üssüne Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırıda en az 35 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından ölenlerin arasında yabancı askerlerin de olduğu belirtildi. Saldırının üzerinden tam bir hafta geçmişken İngiliz basını çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

RUS ORDUSU İNGİLİZLERİN TELEFONLARI HACKLEDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Rus ordusunun bölgedeki İngilizlerin telefonlarını hacklemesinin ardından eğitim üssü bombalandı. İddialara göre, bölgedeki İngilizlerin telefonlarının hacklenmesinin ardından 30'a yakın güdümlü füze ateşlendi.

RUSYA YABANCI ASKERLERİ ÖLDÜRMEK İÇİN BU YOLA BAŞVURDU

Haberde yer alan bilgilere göre, Rus ordusu bu yöntemle birlikte askeri üs içerisinde bulunan 600 yabancı askeri hedef aldı. Dailymail'e konuşan bir eski İngiliz savunma istihbarat subayı Philip Ingram mobil cihazları, ''düşman için mükemmel hedef bulma işaretleri'' olarak tanımladı. Ayrıca Rus ordusunun bu saldırısını ''3. Dünya Savaşı çıkarmak'' olarak yorumladı.

Ukrayna: Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya'nın tüm cephelerde ilerleyişinin durdurulduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'da askeri eğitim merkezi vuruldu Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların bulunduğu askeri eğitim merkezinin vurulduğunu bildirdi. Rusya Savunma Bakanı Konaşenkov, "100'den fazla asker ve yabancı paralı savaşçı yok edildi." dedi.

Avrupa’da Rusya korkusu! Yola çıkan Patriotlar Çekya'da görüntülendi Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgalinin 25’inci gününde Çekya’da çekilen görüntüler herkesi hayrete düşürdü. Rusya’nın olası saldırılarından dolayı Baltık ve Doğu Avrupa ülkelerinin korunması için NATO'nun Almanya ve Hollanda'dan talep ettiği ve Avrupa'dan yola çıkan Patriot Hava Savunma Sistemleri ilk kez görüntülendi. Sistemlerin Slovakya'nın Silezya hava üssü yakınlarına konuşlandırılacağı ve Nisan ayından itibaren aktif edileceği öğrenildi.