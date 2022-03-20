Türkiye Gazetesi

Rusya ile yapılan müzakarelerde yer alan krayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak, önemli açıklamalarda bulundu. Halkına seslenene Podolyak "Merhaba Ukrayna. Savaşın ve Rus saldırılarının 25. günü. Ruslar 25 gündür kazanamayacaklarını hala anlamadılar" ifadelerini kullandı.

"Bazı şeyleri rica etmek istiyorum. İlk olarak silahları hangi ülkeden gelirse gelsin kullanılana kadar deşifre etmeyin" diyen Podolyak, şöyle devam etti: Lojistik merkezleri çalışıyor, müzakereler devam ediyor. İkinci olarak ise savaşan askerlerimizin konumlarını ifşa etmeyin. Beğeni ve izlenme için bunları yapmayın. Biz savaşıyoruz ve yüzde 93 oranında savaşı kazanacağımız düşünülüyor.

Ukrayna'da sıkıyönetim uzatıldı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede sıkıyönetim süresini 1 ay daha uzattı.

Ukrayna: Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya'nın tüm cephelerde ilerleyişinin durdurulduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'da askeri eğitim merkezi vuruldu Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların bulunduğu askeri eğitim merkezinin vurulduğunu bildirdi. Rusya Savunma Bakanı Konaşenkov, "100'den fazla asker ve yabancı paralı savaşçı yok edildi." dedi.