Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya savaşının 25. günü geride kalmak üzere... Bölgede şiddetli çatışmalar sürerken Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, önemli iddialarda bulundu.

"ÜST DÜZEY KAYIPLAR DİKKAT ÇEKİCİ"

Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından 6 Rus generalin öldürüldüğünü belirtti. Podolyak "Rusya Federasyonu'nun üst düzey subaylarının yüksek ölüm oranı dikkat çekici" ifadelerini kullandı.

KOMUTAN YARDIMCISI ÇATIŞMALARDA ÖLDÜRÜLDÜ

Rus Senatör Yekaterina Altabayeva da Rusya'nın Karadeniz Donanması Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Andrey Paliy'in Mariupol'deki çatışmalar esnasında öldüğünü ifade etti Paliy'in 1992'de Kiev Askeri Deniz Siyaset Yüksek Okulundan mezun olduğunu, 1993'te Ukrayna ordusuna katılmayı reddedip Rus Kuzey Donanmasına girdiğini hatırlatan Altabayeva, Kıdemli Albay Paliy'in 2008'de Gürcistan'daki savaşta da görev aldığını aktardı.

UKRAYNA HALKI SOKAĞA İNDİ

Bu arada, Rusya'nın kontrolüne geçen Ukrayna’nın Herson şehrinde siviller sokağa indi. Herson halkı, ellerinde Ukrayna bayraklarıyla Rusya karşıtı sloganlar attı. Bir grup sivil ise Rus askeri aracının önüne geçerek geçişini engelledi. Askeri araç geri geri giderek, protestoların olduğu noktadan uzaklaştı.

ARAÇ İÇİ KAMERA KULLANIMI YASAKLANDI

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bogdan Senik, ülke genelinde ve özellikle çatışmaların yaşandığı bölgelerde bütün sürücülerin araç içi kamera kullanımına yasak getirildiğini bildirdi. Senik, karayolları, kamu binaları, altyapı tesisleri, kontrol noktaları, silahlı kuvvetlerin mevzileri ve ilerleyişleriyle ilgili bilgilerin düşmana ifşa edilmesini önlemeyi amaçladıklarını kaydetti.

"DONBASS TABURU YENİLDİ"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna silahlı güçlerinden “Donbass” taburunun yenildiğini belirtti. Rus ordusunun gün içerisinde 12 kilometre ilerleyişini sürdürdüğünü aktaran Konaşenkov "Rus Hava Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait 89 askeri nesneyi yok etti. Bunların arasında 4 komuta merkezi, 2 çok namlulu roketatar, 9 obüs, 5 roket ve top cephanesi, ayrıca askeri teknik araçlarının bulunduğu 65 yer imha edild.” dedi.

"1.483 TANK VE ZIRHLI ARAÇ İMHA EDİLDİ"

Rus hava savunma sistemlerinin havada 9 insansız hava aracı vurduğunu da aktaran Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 214 insansız hava aracı, 1.483 tank ve zırhlı araç, 150 çok namlulu roketatar, 584 obüs ve havan topu, 1279 özel askeri araç yok edildi” diye konuştu.

"Bu savaşı yüzde 93 Ukrayna kazanacak” Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak "Bu savaşı yüzde 93 Ukrayna kazanacak” dedi.

Ukrayna'da sıkıyönetim uzatıldı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede sıkıyönetim süresini 1 ay daha uzattı.

Ukrayna: Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya'nın tüm cephelerde ilerleyişinin durdurulduğunu bildirdi.