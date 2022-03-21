Türkiye Gazetesi

Rusya ordusu tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezine yakın noktadaki Podilskyi ilçesine füze saldırıları başlatıldı.

KİEV BELEDİYE BAŞKANI: POLİS OLAY YERİNDE

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

Mevcut bilgilere göre, patlamaların bir alışveriş merkezi ve bazı apartmanlarda gerçekleştiğini kaydeden Kliçko, "Kurtarma ekipleri, sağlık görevlileri ve polis olay yerinde." dedi.

Kliçko, patlamalar sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

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