Türkiye Gazetesi

ABD Hint-Pasifik komutanı Amiral John C Aquilino, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Pekin'in tartışmalı sulardaki yapay adaları askeri üslere dönüştürmeyeceğine dair geçmişteki açıklamalarına uymadığını söyledi. Aquilino, Pekin'in söz konusu üç adada savaş uçakları, gemisavar sistemleri ve diğer askeri tesislerle silahlandırarak askeri gücünü artırdığını belirtti.

ABD'li amiral, "Son 20 yılda Çin Halk Cumhuriyeti tarafından ikinci dünya savaşından bu yana en büyük askeri yığınağa tanık olduk" dedi ve silahlanmanın bölgede istikrarı bozduğunu vurguladı. Çin, yaklaşık 10 yıldır mercan adalarında üsler inşa ederek neredeyse tüm Güney Çin Denizi üzerindeki toprak iddiasını güçlendiriyor.

İngiliz The Guardian'ın haberine göre Pekin, askerileştirme operasyonlarının tamamen savunma amaçlı olduğunu ve egemenlik haklarına yönelik koruma amacıyla yaptığını savundu. Bununla birlikte Çin, ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci askeri bütçesine sahip ülke ve J-20 hayalet avcı uçağı, hipersonik füzeler ve üçüncüsü yapım aşamasında olan iki uçak gemisi de dahil olmak üzere silah sistemleriyle gücünü hızla modernize ediyor.

Devlerin kapışma alanı Asya Kırgızistan ile Tacikistan sınırında başlayan gerginlik çatışmaya dönüştü. 11 bin sivil evlerini terk etti. Uzmanlara göre küresel güçlerin yeni çekişme alanı Asya.

Çin: ABD’nin Çin'in etrafındaki sularda askeri faaliyetleri yüzde 20'den fazla arttı Çin Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralmasından bu yana ABD ordusunun Çin etrafındaki sularda askeri faaliyetlerinin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20, gözlem faaliyetlerinin de yüzde 40'tan fazla arttığını bildirdi.