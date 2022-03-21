Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 26 gündür devam ederken, Sumi Bölge Valisi Dmytro Zhyvytskyy, yeni bir açıklama yaptı. Zhyvytskyy, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi kentinde Rus birlikleri tarafından kuşatılan Sumykhimprom kimyasal tesisinde TSİ 04.30’da amonyak sızıntısı meydana geldiğini söyledi.

Sumi Bölge Valisi Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi kentinde Rus birlikleri tarafından kuşatılan Sumykhimprom kimyasal tesisinde TSİ 04.30’da amonyak sızıntısı meydana geldiğini söyledi.

Zhyvytskyy, sızıntının nedenine dair henüz net bir açıklama yapmazken, tesisin etrafındaki 5 kilometrelik alanın tehlikeli olduğunu belirtti.

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Rusya Ukrayna krizi fiyatlara yansıdı: Petrol son 14 yılın zirvesine çıktı! ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne ambargo uygulamaya hazırlandığı haberleri fiyatlara yansıdı. Arz tedarikinin sekteye uğrayacağı endişesinin hakim olduğu petrol piyasasında fiyatlar son 14 yılın en yüksek seviyesini gördü.