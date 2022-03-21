Türkiye Gazetesi

Rus ordusunun Ukrayna topraklarında başlattığı askeri harekat 26'ncı gününde de sürerken, Rus lider Putin ile ilgili çok konuşulacak bir iddia manşetlere taşındı. İngiliz Daily Mail gazetesinin içeriden kaynaklara dayandırdığı habere göre 'nükleer savaş'a hazırlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu amaçla bir nükleer tahliye tatbikatı düzenlemeyi planlıyor.

'NÜKLEER TATBİKAT' İSTEĞİ ŞAŞIRTTI

Putin'in akıl sağlığının yerinde olmadığını, paranoya ve bir dizi başka sağlık sorunuyla mücadele ettiğini belirten bir kaynak, Rusya'nın Ukrayna'daki can kaybının Ukrayna'nın tahminlerinden bile fazla olduğunu belirtti. Eski bir Rus istihbarat yetkilisi olduğu düşünülen kaynak, Rusya liderinin genelde öfkesini en yakınındaki kişilerden çıkardığını, ailesi ve çocuklarıyla pek konuşmadığını söyledi.

Putin'in nükleer tatbikat düzenlenmesini isteyerek üst düzey komutanları şaşırttığı belirtilen haberde, bu talebin Rus liderin bir nükleer savaşa hazırlandığı endişesini arttırdığı kaydedildi.

"AİLESİNİ GİZLİ YER ALTI KENTİNE GÖNDERDİ"

Bir başka Rus uzman ise, Putin'in ailesini nükleer savaştan korumak için Sibirya'daki gizli bir yer altı kentine gönderdiğini iddia etti. Rusya lideri, Ukrayna'ya askeri operasyon emri verdikten sonra ülkedeki nükleer güçleri alarm durumuna geçirmişti. Rus ordusu, önceki gün nükleer kapasiteye sahip Kinzal hipersonik füzesiyle Ukrayna'da bir askeri tesisi vurduğunu duyurmuştu.

"KENDİSİ İÇİN UÇAN SIĞINAK YAPTIRIYOR"

Rus yönetiminin olası bir nükleer savaşa hazırlık için Putin'le ülkedeki seçkinleri taşıyacak ve 'uçan Kremlin'ler' olarak nitelenen özel jetler geliştirdiği, ancak bu 'uçan sığınakların' henüz hazır olmadığı da belirtildi. Kaynağa göre; Rusya liderinin son dönemdeki sağlık durumu yakın çevresinde büyük endişeye yol açıyor. Putin'in Parkinson, şizoafektif bozukluk ve tümör gibi ciddi rahatsızlıklarla mücadele ettiği iddiası, daha önce Kremli tarafından reddedilmişti.

Ukrayna istihbaratından çarpıcı iddia: Putin'i zehirleyecekler Ukrayna istihbaratı, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaş talimatı vermesiyle dünyanın gündeminde olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı ve Rus elitleri tarafından zehirlenmeyi planlandığını iddia etti. İngiliz basını ise Putin’in yerini alabilecek 4 ismi yazdı.

Zelenskiy'den dikkat çeken Putin açıklaması! Kudüs'ü işaret etti Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail’in arabuluculuk için yaptığı teklifi hatırlatarak Rusya ile müzakereleri Kudüs’te yapabileceklerini belirtti. Zelenskiy, "Rusya ile belki de Kudüs’te görüşmeye başlayacağız" dedi.