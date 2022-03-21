Türkiye Gazetesi

24 Şubat'tan bu yana Rus askerleri, Ukrayna topraklarındaki işgal girişimini sürdürüyor. Verdiği askeri harekat emriyle neredeyse tüm dünyanın tepkisini çeken Putin'in en büyük destekçisi ise Çeçen lider Ramazan Kadirov. Kadirov, savaşın ilk günlerinde Ukrayna topraklarına asker gönderdi ancak işgalci taraf bu desteğe rağmen beklediği sonucu alamadı.

BELARUS ÜZERİNDEN ÜLKELERİNE DÖNDÜLER

İngiliz The Mirror gazetesinde yer alan habere göre Ukrayna İç Güvenlik Servisi (SBU); savaşta beklenenden yüksek kayıplar verilmesiyle birlikte Çeçen askerlerin geri çekilmeye başladığını duyurdu. SBU'nun istihbaratına göre, 13 Mart'ta Kadirovcular Kiev'den ayrıldı ve Belarus üzerinden ülkelerine döndü.

Çeçen lider Kadirov, işgal girişiminin ilk günlerinde savaşçıları arasında zayiat olduğunu haberlerini yalanlamıştı ancak 28 Şubat’ta isimlerini vermeden iki Çeçen askerin ölümünü kabul etmişti. Kadirov, Telegram hesabından "Ne yazık ki Çeçen Cumhuriyeti'nden kayıplar var. İki kişi öldü, altı kişi yaralandı" ifadelerini kullanmıştı.

SBU istihbarat görevlileri ise, sadece 26 ve 28 Şubat tarihlerinde Gostomel havaalanını ele geçirme çabaları sırasında 'birkaç yüz' Çeçen savaşçının öldürüldüğünü söylemişti.

KADİROV 'KİEV'DEYİM' DEMİŞTİ

Çeçen lider Kadirov, geçtiğimiz günlerde Telegram sayfasından bir video paylaşmış ve Kiev'de olduğunu iddia etmişti.

Çeçenistan askerleri ile toplantı yaptığı anlara dair görüntüleri de paylaşan Kadirov açıklamasında, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile alay ederek "Zekanız bozuk. Görüntüde Gostomel'deyiz. Geçen gün siz Kiev Nazilerinden yaklaşık 20 km uzaktaydık ve şu anda daha da yakınlaştık ve tahmin edin ne kadar yakınlaştık? SBU istihbarat servisiniz nasıl çalışacağını hiç bilmiyor. Görünüşe göre yabancı eğitmenler ve askeri danışmanlar size modası geçmiş bir yöntemle öğretmişler" ifadelerini kaydetmişti.

Kadirov 'Ağzımın suyu aktı' dedi, Biden'a teşekkür etti: Dört gözle bekliyorum Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi sürerken, dünyanın tepkisini çeken Rusya'ya az da olsa destek veren ülkeler ve isimler de yer alıyor. Çin, Hindistan ve Suriye gibi ülkelerin yanı sıra Putin'in en büyük destekçisi olduğu bilinen Çeçen lider Kadirov, Joe Biden'a Ukrayna'ya göndereceği silahlar için teşekkür ederek, "Bu silahları ele geçirip Rusya adına kullanmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Çeçen lider Kadirov'dan Musk'a tehdit! Milyarder ismini değiştirdi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine milyarder girişimci Elon Musk da tepki gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Putin'i teke tek dövüşe davet eden Musk'a, Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan'ın Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov mesaj gönderdi.