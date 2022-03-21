Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı 26. güne girdi. Tarafların daha önce gerçekleşen barış müzakerelerinden sonuç henüz çıkmadı. İki ülke arasında görüşmeler devam ediyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından sonra, Ukrayna halkı büyük bir direniş gösterdi. Rus ordusunun başkent Kiev’e kadar ilerlediği savaşta bölgede çatışma ve ölüm haberleri günlerce devam etti.



Zelenskiy, Ukrayna’ya 20 bin gönüllü bölgeyi savunmak için harekete geçti.

Rus işgali sonrası Ukrayna için savaşmak isteyen yurtdışından gelen gönüllü kişiler, yeterli eğitim, teçhizat ve savaş birimlerine atanamadığı için bu durumdan şikayet ediyor

Rusya-Ukrayna savaşında, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ‘uluslararası bir lejyon’ oluşturulacağını belirterek yurtdışından gelen ve Ukrayna için savaşmak isteyen gönüllerin orduya kabul edileceğini açıklamıştı.

Zelenskiy’nin bu daveti sonrası, Ukrayna’ya 20 bin gönüllü bölgeyi savunmak için harekete geçti.



The Washington Post gazetesi yabancı askerlerin içinde 4 Amerikalanın da olduğunu açıkladı.

GÖNÜLLÜLER EĞİTİM VE EKİPMAN EKSİĞİNDEN ŞİKAYETÇİ

Ukrayna’ya gelen gönüllüler savaş için yeterli eğitim verilmemesi ve ekipman eksiklerinden dolayı şikayetçi. Gönüllüler sözleşme eksikleri, evrak işleri, hızlı silah veya eğitim alamamaktan savaş alanı atamalarının gecikmesinden dolayı sorunlar yaşıyor.

Rus ayrılıkçıları ile savaşan Gürcü Ulusal Lejyonu’nun komutanı Mamuka Mamulashvili gönüllerin çoğunun genç ve acemi olduğuna dikkat çekti ve durumun amatörce olduğunu söyledi.

SÖZLEŞME İMZALADILAR

Ukrayna’ya gönüllü giden askerler sözleşmeye tabi tutuldu ve savaşın sonuna kadar savaşacaklarına dair imza attılar. Sözleşmeye göre, gönüllüler yakalanır veya öldürülürse Cenevre Sözleşmesi kuralları geçerli olacak. Uzmanların görüşüne göre, bu durumda tam bir savaş esiri statüsü ile muamele edilip edilmeyeceğinin belirsiz olduğu söyleniyor.

Gönüllü giden askerlerden biri Washington Post Gazestesi ile yaptığı telefon görüşmesinde silah, kuşun geçirmez yelek, miğfer verilmediğini söyledi.

3 BİN DOLAR MAAŞ

Her gönüllünün ayda yaklaşık 3.000 Dolar maaş alacağını açıklayan, Batı Ukrayna'daki Uluslararası Lejyon'un baş organizatörü Yaroslav, Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov yabancı gönüllülerin yakalandıkları takdirde 'suçlu olarak yargılanabilecek paralı askerler' olarak tanımladı.

Ukrayna Rusya'ya karşı NATO'dan askeri destek istiyor Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında hazırlıksız yakalandıklarını ancak bu kez ihtiyatlı olduklarını belirterek Rusya'ya karşı NATO'dan askeri destek ve yaptırımlar dahil daha fazla destek vermesini istedi.

Zelenskiy: 'Ukrayna Rusya ile müzakerelere hazır' Ukrayna Devlet Başkanı seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini Brüksel'e yapan Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Rusya ile müzakerelere hazır olduğunu belirtti.