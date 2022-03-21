Türkiye Gazetesi

Ukrayna'da Rus işgaline karşı zafer kazanacaklarına inananların oranı, şimdiye kadarki en yüksek seviyede. Son kamuoyu araştırmasına göre Ukraynalıların yüzde 93’ü Rus saldırılarının püskürtüleceğine ve ülkede zafer ilan edileceğine inanıyor.

İNANÇ SÜREKLİ ARTIYOR

Araştırmalar, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rus kuvvetlerini yeneceğine inancın sürekli arttığını gösteriyor. Bu oran 28 Şubat’taki araştırmada yüzde 70, 7 Mart’ta da yüzde 82 olarak çıkmıştı.

'Rating' isimli kuruluş tarafından 18 Mart'ta gerçekleştirilen son ankette katılımcıların yüzde 77'si Ukrayna'daki durumun iyi yönde ilerlediğini ifade etti. Buna katılmayanların oranı ise sadece yüzde 14. Yüzde 10'luk kesim de kanaat belirtmemiş.

Savaşın kendilerinden yana ilerlediğini belirtenler tüm bölgeleri ve tüm yaş gruplarını kapsıyor.

TÜRKİYE DE 'DOST ÜLKELER' ARASINDA

Ankete göre Ukraynalılar en dost ülkeler olarak da Polonya, Litvanya, İngiltere ve ABD’yi görüyor. Çek Cumhuriyeti, Romanya, Moldova, Slovakya, Türkiye, Fransa ve Slovenya da dost kabul edilen ülkelerden.

Ukrayna'dan çarpıcı iddia: Kadirov'un askerleri ülkeden kaçtı Ukrayna'ya askeri harekat düzenleyen Rusya'nın en büyük destekçilerinden olan Kadirov'un, Rus ordusuna destek amaçlı gönderdiği Çeçen askerlerin ülkelerine geri döndüğü iddia edildi.