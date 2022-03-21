Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ediyor. Rusya saldırılarının hedefindeki Kiev'de, 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Rus güçlerinin saldırılarının devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, bu akşamdan itibaren 35 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kiev'de, bu akşamdan itibaren 35 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının bu akşam 20.00'da başlayacağını ve çarşamba 07.00'a kadar devam edeceğini belirtti.

Yasak boyunca eczaneler, marketler ve benzin istasyonları da dahil olmak üzere işletmeler kapalı olacak.

Özel izni olmayanlar hariç hiçbir aracın da kentte seyahatine izin verilmeyecek.

EN SON 15 MART'TA İLAN EDİLMİŞTİ

Kiev'de Rusya ile 24 Şubat'ta başlayan savaşın ardından her gün saat 20.00 ile 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Rus güçlerinin saldırılarının hedefindeki Kiev'de, bir kez daha gündüz de sokağa çıkma yasağı uygulanmış olacak.

En son 15 Mart'ta yine 36 saatlik kesintisiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

RUS GÜÇLERİ AVM'Yİ BOMBALAMIŞTI

Rus güçlerinin, dün gece Kiev'deki bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya, Kiev'de AVM'yi füze ile vurdu: 4 ölü Son dakika gelen habere göre; Rusya ordusu tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezine yakın noktadaki Podilskyi ilçesine füze saldırıları başlatıldı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko sosyal medya hesabından patlama seslerinin geldiğini açıkladı.

Putin, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü: Kiev müzakere sürecini geciktirmeye çalışıyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki durumla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Almanya Başbakanı Olaf Scholz'e, "Kiev, mümkün olan her şekilde müzakere sürecini geciktirmeye çalışıyor" dedi.

Hedef yeniden Kiev! 2 kişi hayatını kaybetti Rus güçlerinin yeniden saldırıya geçtiği Kiev'de 2 kişi hayatını kaybetti. Bombardıman sonucu saldırının yapıldığı bölgede yangın çıktı.