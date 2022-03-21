Türkiye Gazetesi

Tunus'ta sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Şehirler arası sefer yapan iki trenin henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çarpıştı ve kazada 95 kişi yaralandı.

Tunus Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Muaz Teria konuya ilişkin açıklama yaptı. Teria, Tunus'un güneyinde sabah saatlerinde iki trenin çarpışması sonucu 95 kişinin yaralandığını bildirdi.

'CAN KAYBI YOK, SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Kazada herhangi bir can kaybının olmadığını belirtilen Teria, "Yaralıların tamamı başkent Tunus'taki hastanelere sevk edildi. Tunus Demiryolları Şirketi, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı." dedi.

Tunus Sivil Savunma Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Susa vilayetinden gelen Susa Treni ile Güney Ekspres Treni, başkentin merkez istasyonu yakınında çarpıştı.Ayrıca çarpışan iki trenden birinin boş olduğu açıklandı.

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