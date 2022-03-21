Türkiye Gazetesi

Rusya'nın yanında yer alan Belarus'un Ukrayna topraklarına gireceği iddia edildi. Bunun ardından Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiki Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'ya ikazda bulundu.

Belarus ordusunun kendi topraklarını işgal etmeye hazırlandığını gösteren işaretler olduğunu kaydeden Bakanlık "Belarus askerlerinin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik silahlı saldırısına doğrudan katılımı Alexander Lukashenko'nun ölümcül bir hatası olacak" ifadelerini kullandı. Ukrayna tarafı, Belarus’un Volyn yönünde bir saldırı yapabileceğini kaydetti.

Rusya’da ağır darbe: Ukrayna-Belarus demir yolu bağlantısı sonlandırıldı Rusya’nın askeri teçhizatlarını taşıdığı Ukrayna-Belarus arasındaki demir yolu bağlantısı sonlandırıldı.

Belaruslu savaşçılar Rusya ile savaşmak için Lviv’den yola çıktı Rusya’nın saldırıları sonrası Lviv’e gelen Belaruslu savaşçılar Ruslarla mücadele etmek için yola çıktı.

Ukrayna'dan korkunç iddia! Rusya, Belarus'u vuracak Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'dan korkunç bir iddia geldi. Reznikov, Rusların Belarus topraklarına saldıracağını söylşere, “Rusya provokasyon için Belarus’u vuracak” dedi.