Türkiye Gazetesi

Fas Kupası’nda Hasaniye Agadir ile El-Fetih Er-Ribati (FUS) kulüpleri dün karşı karşıya geldi. Ev sahibi Hasaniye Agadir, karşılaşmayı 3-1 kaybetti. Son düdüğün çalmasının ardından mağlup takımın taraftarları sahaya indi. Ardından gergin anlar yaşandı. Olayda 5'i polis 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

Polis, 56’sı 18 yaşından küçük 84 kişiyi gözaltına aldı. Söz konusu kişiler hakkında kesici alet bulundurmak, açık alanda alkol kullanmak, taş atmak, özel ve kamu malına kasten zarar verme şüphesiyle işlem yapıldı.

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Bu arada, geçen hafta da Fas Kupası’nda benzer olaylar yaşandı. Kraliyet Ordusu ile MAS Fez kulüpleri arasındaki maçta her iki takımın taraftarları kavga etti. 160 kişi gözaltına alınırken 85 polis yaralandı. Çarşamba günü mahkemeye çıkarılan kişilerden 70’inin tutuklu yargılanmasına karar verildi.

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Türk futbolu nereye? UEFA sıralamasında 18 dışındayız Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında sezonu ilk 18’in dışında tamamladı. Bu durumda Avrupa'ya 5 takım yerine 4 takım göndereceğiz.