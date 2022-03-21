Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupalı medya kuruluşlarına röportaj verdi. Zelenskiy, Rusya’nın ültimatomunun yerine getirilemez olduğunu vurgulayarak “Her şeyden önce bunu fiziksel olarak yapamayız. Bunun için herkesi yok etmek gerekiyor. O zaman ültimatom otomatik olarak yerine getirilecek” dedi.

Zelenskiy, karşı tarafın işgali altındaki şehirlerde Rus askerlerine karşı ciddi bir halk direnişi olduğuna işaret ederek “'Bize Harkiv, Mariupol ve Kiev’i verin' diyorlar. Bunu ne bu şehrin sakinleri ne de devlet başkanı yapacak. Biz ültimatomu ancak yok olduğumuzda uygulayabiliriz” ifadesini kullandı.

Ukrayna lideri Zelenskiy, ültimatomların Rusya’ya Ukrayna ile savaşında herhangi bir sonuç getirmeyeceğini de vurguladı.

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