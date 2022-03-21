Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yetkili, Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna topraklarına 1.100’den fazla füze fırlattığını söyledi.

Rusya’nın kara harekatında ilerleyişin büyük ölçüde durduğunu belirten yetkili "Rus güçleri, geçen haftadan beri Kiev’in 15 kilometre kuzeyinde ve 30 kilometre doğusunda bekliyor. Bu cephelerde ilerleme kaydedemiyorlar" dedi..

Ancak Karadeniz’de artan bir askeri hareketliliğe dikkat çekti. ABD'li yetkili "Rusların kuzey Karadeniz'de bir düzineden biraz fazla savaş gemisi, farklı büyüklükteki amfibi gemileri, taarruz ve mayın temizleme gemileri ile bazı devriye botları var. Odessa çevresinde meydana gelen bombardımanın en azından bir kısmının bu gemilerin faaliyetlerinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bunun Odessa'ya yapılacak bir çıkarmanın ön hazırlık işareti olup olmadığı açık değil. Bu noktada, Odessa'nın yakın zamanda bir çıkarma saldırısının tehdidi altında olduğu sonucuna varmanın yanlış olacağını değerlendiriyoruz. Ancak kuzey Karadeniz'de Rusların hareketliliğinin arttığını gördük” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna savaşında bir türlü ivme kazanamadığını ve bunun ordu için oldukça rahatsız edici olduğunu anlatan yetkili "Rus ordusu, 26 günde sadece Berdyansk ve Herson’u ele geçirebildi. Ruslar, hedeflerine büyük ölçüde ulaşamadığı" diye konuştu.

Başkan Joe Biden göreve geldiğinden beri ABD’nin Ukrayna’ya 2 milyar dolarlık askeri yardım yaptığını hatırlatan yetkili, bu haftanın sonuna kadar yönetimin onay verdiği 350 milyon dolarlık yardımın tamamlanmış olacağını dile getirdi.

Üst düzey yetkili “Başkan onay verir vermez 800 milyon dolarlık yardımı da kağıda döktük ve şu anda tedariki ile ilgileniyoruz. İşler hızlı ilerliyor. Bu yardımı da en yakın zamanda ulaştırmaya başlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna: Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya'nın tüm cephelerde ilerleyişinin durdurulduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'da askeri eğitim merkezi vuruldu Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların bulunduğu askeri eğitim merkezinin vurulduğunu bildirdi. Rusya Savunma Bakanı Konaşenkov, "100'den fazla asker ve yabancı paralı savaşçı yok edildi." dedi.

Avrupa’da Rusya korkusu! Yola çıkan Patriotlar Çekya'da görüntülendi Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgalinin 25’inci gününde Çekya’da çekilen görüntüler herkesi hayrete düşürdü. Rusya’nın olası saldırılarından dolayı Baltık ve Doğu Avrupa ülkelerinin korunması için NATO'nun Almanya ve Hollanda'dan talep ettiği ve Avrupa'dan yola çıkan Patriot Hava Savunma Sistemleri ilk kez görüntülendi. Sistemlerin Slovakya'nın Silezya hava üssü yakınlarına konuşlandırılacağı ve Nisan ayından itibaren aktif edileceği öğrenildi.