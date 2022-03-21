Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Tüm dünyanın rahat bir nefes almak için beklediği ateşkes haberi henüz gelmezken Rusya, sivillere saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Rusya’nın Ukrayna’nın Harkov kentindeki bir markette sıra bekleyen sivilleri vurduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SALDIRIDA ÖLÜ YA DA YARALI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rus ordusunun 16 Mart’ta Ukrayna’nın Harkov kentindeki bir markette sıra bekleyen sivilleri vurduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Rus bombardımanın hedefi olan siviller neye uğradığını şaşırırken, patlamanın ardından kaçtıkları görüldü. Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında ise açıklama yapılmadı.

Rusya, Kiev'de AVM'yi füze ile vurdu: 4 ölü Son dakika gelen habere göre; Rusya ordusu tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezine yakın noktadaki Podilskyi ilçesine füze saldırıları başlatıldı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko sosyal medya hesabından patlama seslerinin geldiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'da askeri eğitim merkezi vuruldu Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların bulunduğu askeri eğitim merkezinin vurulduğunu bildirdi. Rusya Savunma Bakanı Konaşenkov, "100'den fazla asker ve yabancı paralı savaşçı yok edildi." dedi.

Rusya yine katliam peşinde! Halep’te, İdlib’de sivilleri hastaneleri, ekmek kuyruklarını bombalayan Rus ordusu, aynı katliamı Kiev, Harkov, Mariupol ve Odessa’da yapıyor.